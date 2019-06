4 jun 2019

Llevamos dos semanas en las que la relación entre Chabelita Pantoja y Asraf Beno está en tela de juicio -con rumores de infidelidades de por medio-. De hecho, María Patiño llegó a asegurar en 'Sálvame' hace unos días que la pareja había puesto punto y final al noviazgo. Una sentencia que encontró la respuesta de ellos en forma de vídeo en Instagram desmintiendo la información.

Este fin de semana, el modelo se sentó en 'Viva la vida' para hablar de esa relación cara a cara con Emma García. "No soy fácil de enamorar. Me cuesta. Isa y yo nos entendemos bien. Somos dos piezas que encajan muy bien juntas", le confesaba. "Yo respeto a Isa. Quedo con mis amigas de toda la vida y también quedo con un amigo para que venga por si acaso me hacen una foto", añadía.

Y recalcaba que, entre ellos, no había problema alguno en estos momentos: "No hay crisis. Tenemos enfados de pareja, pero no son de salir o no salir o de dejarnos de hablar". Unas declaraciones que hacía con serenidad antes de que uno de los colaboradores del espacio de Telecinco le pusiera en un brete.

Porque Asraf no podía ni imaginarse que José Antonio Avilés tuviese en su poder unos mensajes que, presuntamente, él habría mandado a su círculo íntimo y que le dejaban en muy mal lugar. Tanto, que esas palabras podrían comprometer, de manera muy seria, su relación con la hija de Isabel Pantoja.

Qué voy a estar yo con esa si es mazo de fea"

"Qué voy a estar yo con esa si es mazo de fea", habría dicho de Chabelita. También habría tenido palabras desagradables para la familia de esta: "Qué asco de familia". Concretamente de Isabel Pantoja y su participación en 'Supervivientes' habría manifestado: "Según Asraf, Pantoja estafa a su audiencia y su concurso es una mentira".

Unos mensajes más que desafortunados que, de demostrar que son verdad, reforzarían la tesis de los que han sostenido desde el principio que lo único que buscaba Beno era la fama del apellido Pantoja.

Y, ojo, que Avilés iba más allá y daba su versión sobre el joven y la famosa historia del sofá de Cantora en Nochevieja: "Asraf dijo que la historia del sofá de Cantora le parecía surrealista y que no sabía nada. Pues bien, Asraf conoce y ha orquestado con parte de las personas que están implicadas en el sofá todo lo que está saliendo a día de hoy. Y a él le interesa. Asraf va diciendo que Anabel Pantoja es la topo oficial de Cantora".

¿'Habemus' lío?

