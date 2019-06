4 jun 2019

Ahora sí que está nerviosa Belén Esteban, tal y como ella misma confesaba en 'Sálvame'. ¡Y no es para menos! Su boda está a punto de llegar. Pero lo mejor sin duda han sido las dos despedidas que le han preparado sus amigas. En esta última, junto a sus compañeras de 'Sálvame', se llevó una grata sorpresa de alguien que no esperaba.

Belén llegaba al hotel donde le esperaba una magnífica terraza, con música y muchas risas junto a sus amigas un poco engañada: "Me ha venido a buscar un chófer y me dice en la puerta: "Cógete el pasaporte, y unas aletas" y digo yo ¿Perdona? Me han dicho que me metiera un bikini, un vestido de playa, unas chanclas, una toalla, la insulina (que la tengo), un vestido de salir y unos tacones. ¡No me fío nada de vosotras!", decía a los reporteros de 'Socialité'. Y, como dice María Patiño, normal que no se fiase.

Lo mejor es que la fiesta empezó en el hotel pero luego se fueron a un garito conocido y hasta Jorge Javier se sumó a la despedida de soltera de Belén Esteban. Ella, que ya había dedicado palabras de agradecimiento a sus amigas, ha querido hacerlo también en directo en el plató de su segunda casa: "Ya se lo dije a ellas en la habitación, que les dediqué unas palabras una por una. Yo de verdad aquí me he matado con casi todo el mundo pero es verdad que yo ayer me emocioné mucho. Me emocioné mucho con que viniera Terelu, tengo que decirlo porque no esperaba que viniera. Me hizo mucha ilusión a mí y a todas las que estábamos allí. Me hicisteis pasar un día muy bueno".

Después de todo lo que habían pasado las Campos ella lo que menos se esperaba es que Terelu quisiese estar en tal revuelo, pero sí. "Esto me lo han regalado mis compañeras (y señala un colgante) y os quiero agradecer todo. Como soy tan nerviosa siempre vengo aquí alteradísima y todas esas cosas y yo quiero pedir perdón a los que presentan, a mis colaboradores, a mis compañeros de redacción y producción y a mis directores. Ahora sí estoy nerviosa", decía para cerrar Belén Esteban que ya empezaba a cambiar el semblante por los mismos nervios. ¡No queda nada!

Más noticias sobre Belén Esteban

- La despedida de soltera de Belén Esteban en directo

- La segunda despedida de Belén Esteban: un plan en Madrid y dos ausencias

- ¿Qué le ha pasado al hermano de Belén Esteban?