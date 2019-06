5 jun 2019

El fenómeno fan de Rosalía se extiende como la espuma. Cada vez son más los artistas que quieren hacer con ella una colaboración y otros todavía siguen cantando 'Malamente' por las esquinas -trá trá-. Thalia ha sido la última en sumarse a la lista con un vídeo muy gracioso que se ha hecho viral.

Para el clip, la mexicana utilizaba el famoso filtro de Snapchat que te pone cara de bebé y cantaba la primera estrofa de 'Pienso en tu mirá', ¡con su voz normal! Rosalía, que parece haberle encantado el detalle, reposteó la publicación en su cuenta escribiendo en grande "La reina", haciendo referencia a su compañera de profesión.

Instagram 'stories' de Thalía. pinit instagram.

No es la primera vez que la cantante de 'No me acuerdo' se vuelve viral, pues ya dio de qué hablar el verano pasado con un directo de Instagram que terminó siendo una canción. Vamos, ¡lo más habitual! Para quien no lo recuerde, la artista, mientras esperaba a que sus seguidores se conectaran al directo, comenzó a hacer un baile diciendo "¿Están ahí mis vidas? ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten?", algo que hizo tanta gracia que a las horas estaba sonando en las discotecas e, incluso, en Spotify.

