5 jun 2019

Kiko Matamoros y Makoke venden sus deudas y sus enfrentamientos económicos cada vez que pueden. Será que así las saldan pero esta vez se ha encargado Kiko de meter a una tercera persona. En su ausencia, cómo no, Kiko Matamoros ha acusado a Belén Esteban de ir pregonando sin tener razón para dar ejemplo.

Mientras hablaban de la queridísima amiga de Kiko, Hacienda, él quiso lanzar un dardo envenado a Belén Esteban por sus problemas económicos de los que poco se habla. Resulta que ella ha criticado estas faltas a Hacienda pero no es la mejor para dar el ejemplo al respecto. Eso sí, sus compañeros la defienden a capa y espada porque saben que Belén intentó solucionarlo de la mejor manera posible y "no fue culpa de ella" según algunos de los colaboradores.

"Hablando de Hacienda, Belén Esteban no eres la persona más indicada para reivindicar absolutamente nada a nadie respecto de sus obligaciones fiscales. No la tiene porque le han hecho tres inspecciones y ha tenido que pagar 700 000 euros. No porque ella haya querido pagar sino porque le han pillado", decía Matamoros acusándola de malas prácticas con Hacienda cuando ha hablado de él y de Makoke en los platós de 'Sálvame'.

"Es la persona menos indicada para hacer reivindicaciones públicas y demagogia en base a nada porque la primera que no había presentado una declaración de la renta en su vida. Como estoy harto de esa letanía yo opino. Si ha tenido que vender su casa es porque la han pillado con el carrito del helado, no porque haya querido ir ella a la hacienda tributaria y decir cuánto le debo", decía mientras algunos asentían porque en el fondo tenía algo de razón pero otros de los colaboradores de 'Sálvame' como Belén Ro se enfrentan duramente y le dicen que ahora mismo ella no tiene ninguna deuda y no hay nada que se le pueda achacar. Será que aprendió de sus errores.

