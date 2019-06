6 jun 2019

Esta vez la provocación y el desnudo de Miley Cyrus no son gratuitos. La actriz y cantante ha publicado una serie de fotos en su cuenta de Instagram con las que pretende mostrar su posición, de manera contundente, con respecto a las leyes antiabortistas que están proliferando en Estados Unidos.

Miley se ha sumado a la campaña lanzada por Marc Jacobs con unas imágenes que no han dejado indiferente a nadie. En la primera podemos verla sacando la lengua a una tarta sobre la que se puede leer: "Abortion is helathcare" -el aborto es cuidado de la salud-.

Cyrus no tardaba en publicar una segunda imagen con la que burlaba a la censura tapando sus pechos con dos medios pomelos, lanzando un mensaje de libertad sobre la capacidad de las mujeres para poder decidir sobre su propio cuerpo. "No me jodas con mi libertad", es la frase que se puede leer. Además, ha decidido hacer una sudaderas con esta imagen suya de la mano del mencionado Jacobs.

Un mensaje contundente que ha estado cebando a través de otras instantáneas igual de provocativas y que pretenden hacer llegar el mensaje a la gente de que esa libertad tiene que ejercerse desde una misma y no por agentes externos. Como siempre, se ha posicionado sin dar cabida a las ambigüedades.

