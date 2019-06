8 jun 2019

Esta vez Bertín Osborne ha viajado hasta Miami para reunirse con Alejandro Sanz y protagonizar un nuevo episodio en 'Mi casa es la tuya'. Tras emitirse esta nueva entrega, queda claro que el cantante tenía mucho que contar, como el peor momento que vivió durante su carrera, las experiencias paranormales de su vida o la espinita que tiene clavada con sus dos hijos mayores.

"Yo tuve varios bajones, pero con uno me fui durante unos meses. No tenía la capacidad para saber la diferencia entre lo que me hacía feliz y lo que me hacía descansar", ha relatado el cantante a Bertín Osborne, siendo completamente sincero. Y es que, no todo ha sido color de rosa durante su carrera musical. De hecho, durante ese episodio tuvo que parar, algo que él mismo ha definido como "un ataque de pánico".

A mi hijo Alexander le pedí perdón publicamente"

Y es que, todo esto le sirvió para darse cuenta de que las personas en las que él había depositado su confianza le fallaron cuando él más los necesitaba: "No todos estaban pensando en mi bienestar. Tuve unas decepciones muy grandes de personas porque te das cuenta de que ha sido un objeto que han utilizado para su beneficio", confesó.

La relación con sus hijos

También confesó que hay algo que le pesa: no haber pasado el tiempo que le gustaría junto a sus cuatro hijos, especialmente los dos mayores: Manuela, de 17 años, nacida fruto de su relación con Jaydy Michel, y Alexander, de 15 años, nacido de una relación extramatrimonial.

"De mis dos primeros hijos me he perdido muchas cosas, de los pequeños no. A Alexander le perdí perdón públicamente por no ir a un concierto de su colegio, se lo tomó fatal y luego lo soborné", afirmó el artista.

El recuerdo de Paco de Lucía

Alejandro Sanz relató un episodio paranormal que vivió tras la muerte de Paco de Lucía: "Cuando murió Paco me quedé tres días encerrado en el estudio, muy mal. Apareció Antonio Carmona y, cuando estábamos hablando sobre Paco, de repente la cuarta cuerda se rompe". Y fue entonces cuando se dio cuenta de que en su guitarra había un mensaje escrito nunca visto antes: "A mi niño Alejandro, Paco de Lucía".

