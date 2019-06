9 jun 2019

Cuando a los nueve años su padre le regaló un kart ya sabía que algo estaba cociéndose en el interior de una Carmen Jordá que nunca escondió su pasión por el mundo de las carreras. Hija de un piloto, con los años se convirtió en toda una campeona que supo brillar con luz propia en un medio puramente masculino. Aunque en el mundo del corazón se la reconoce más por su noviazgo con Fonsi Nieto o el actor Álex González, lo cierto es que Jordá es mucho más que la sombra de unos romances.

Corazón Lo de ser la única mujer en unos actos protagonizados por los hombres ya no debe ser una novedad en su agenda. Hoy, está en las jornadas Passion Tech de BMW que se han celebrado en Madrid, donde ha contado su experiencia y su pasión por la tecnología. ¿Cuánto de pasión y cuánto de tecnología pone en cada proeza que logra?

Carmen Jordá Parto de la base de que la tecnología nos aporta las facilidades que necesitamos, pero nuestra vida está basada en la pasión, tanto en nuestros objetivos como en las inquietudes.

C. ¿Se definiría entonces como una mujer pasional?

C.J. Soy muy pasional, me suelo dirigir por mis sensaciones, por lo que me gusta, me atrae o siento, pero a la vez soy muy calculadora por mi profesión y gracias a ese equilibrio estoy donde estoy.

C. ¿Se suele mover por impulsos?

C.J. No reacciono a los impulsos rápidos y sí a lo que me hace sentir bien.

C. Compitió durante tres temporadas en la GP3 Series, además de participar en campeonatos como la Indy Lights, la Le Mans Series, el Renault Sport Trophy o el European F3 Open. ¿Hoy realmente cuál es su actividad? He leído que se dedica a probar motores…

C.J. Desde hace algo más de dos años he estado probando un equipo de F1 y también con otros coches, aunque mi objetivo principal era estar en el Campeonato de Mujeres, pero desafortunadamente no he podido llegar a un acuerdo contractual con la empresa. Durante mucho tiempo he sido una defensora para que hubiera esta carrera de mujeres porque creo sinceramente que todo lo que se pueda promover en ese sentido va a ser muy beneficioso para todas.

C. Lo cierto es que las mujeres escasean en el mundo del automovilismo. ¿Por qué cree que no acaban de entrar a saco las mujeres piloto?

C.J. Es un deporte muy sacrificado en el que predominan los hombres y nunca ha habido grandes referentes femeninos por lo que es fundamental que las que sí estamos debemos promover más incentivos y luchar para convertirnos en referentes de las próximas generaciones. Yo me metí de lleno porque mi padre era piloto y solo somos dos hijas. Heredé la vena paterna del automovilismo. Ese es el motivo de que me lanzara a este mundo tan machista y tan dominado por hombres.

C. ¿Se ha sentido sola en los circuitos?

C.J. No diría sola, pero es verdad que en muchas ocasiones te ven como la única mujer, la diferente, y te tienes que ganar el respeto. Insisto que es un mundo de hombres, muy cerrado para ellos, y donde no es fácil encontrar tu sitio.

Carmen Jordá es piloto de automovilismo. pinit d.r.

C. ¿Tener un físico espectacular como el suyo es una ayuda o todo lo contrario?

C.J. No lo veo como un impedimento, ya que sabrás que hay pilotos muy guapos también. Hay que saber llevar cada circunstancia y, en ese plano, cuando te pones el casco todos somos iguales.

C. ¿Ha sentido el famoso 'me too' en su piel? ¿Las situaciones con los hombres que mandaban en los circuitos le han provocado algún malestar?

C.J. No diría lo del 'me too' tal y como se entiende, pero sí me he sentido incómoda con algunos comentarios de otros pilotos que se han molestado porque una mujer les haya podido adelantar en una curva.

C. ¿Qué hacía ante esas situaciones?

C.J. Me sentía mal y no eran momentos gratificantes, ya que lo único que me pasaba por la cabeza era por qué tenía que aguantar esos comentarios, pero es lo mismo que sienten muchas mujeres en sus profesiones. Por eso, cuanto más lo digamos más lo pararemos.

C. En nuestro país aún se escuchan frases hechas como que "las mujeres conducimos peor que los hombre" o "mujer tenía que ser", es algo muy repetido cuando vas al volante.

C.J. Creo que algo hemos cambiado y ya cada vez son menos los que se expresan de esa manera.

C. Concilia su vida profesional en los circuitos con su actividad en su red social donde tiene cerca de 250.000 seguidores y bastante actividad. ¿Qué le aporta tener esa legión de fieles?

C.J. Me gusta compartir mi día a día con la gente que me apoya, mis viajes, sesiones de entrenamiento… las redes sociales han dado cercanía al contacto que puedas tener con la gente que te apoya o sigue desde los comienzos.

"Las relaciones por Whatsapp a mi edad no funcionan"

C. No para de viajar pero es natural de Alcoy (Alicante), donde no sé si siente que está su verdadera casa.

C.J. Es una buena pregunta porque en una vida como la mía, mi casa soy yo misma. Es muy importante para mi estabilidad sentirme bien con lo que hago y aunque obviamente mi casa está en Valencia, donde viven mis padres y familia, también es verdad que este trabajo te obliga a hacerte fuerte y crear tu propio caparazón para poder construir tu vida aunque estés todo el día viajando por el mundo. Reconozco que tras vivir muchos años en Miami también allí eché raíces y de ahí que después de la de mi familia en Miami, me sienta como en mi segunda casa y eso que tengo mi piso en Madrid.

C. ¿Qué sueños le quedan por cumplir?

C.J. Tengo muchos en mente. Ahora estoy metida en un proyecto que me hace una ilusión enorme ya que está relacionado con la F1 y ojalá se culmine en breve. Como luchadora que me siento es fundamental tener unos objetivos en el horizonte para estar motivada. En cuanto a mi vida personal también un sueño a cumplir es crear mi propia familia en un futuro cercano aunque soy consciente de que el día que decida convertirme en madre mi carrera deportiva tendrá que quedarse un tanto al margen y, para ese momento, creo que aún no estoy preparada.

C. Una profesión como la suya con un pie en el avión cada dos por tres no debe ser nada fácil para compaginar con una relación sentimental. ¿Se ha visto en la tesitura de tener que elegir entre una pareja y su carrera?

C.J. El hecho de no tener una vida estable en una ciudad te afecta cuando tienes una pareja y salvo que sea alguien de tu entorno, no es fácil de entender ni compartir, pero tampoco me he visto obligada a tener que elegir entre un camino u otro.

C. Porque las relaciones por Whatshapp tienen un punto de impotencia que no sé si lo soporta.

C.J. Eso cuando tienes 15 años puede funcionar, pero a mi edad no.

C. Hay quien opina que el hecho de haber tenido protagonismo en la prensa del corazón, tras su relación con otro piloto como Fonsi Nieto, le puede haber perjudicado a la hora de que respetaran su trabajo. ¿Lo cree así?

C.J. Mi vida personal va totalmente al margen de mi carrera. Te aseguro que he tenido diferentes parejas, no solo Fonsi, y siempre he sentido que estaba con esas personas porque me complementaban.

"Este deporte conlleva un riesgo enorme"

C. Entonces, no le parecerá justo que opinen así cuando a sus compañeros nadie les cataloga por sus novias.

C.J. Te aseguro que yo no he sentido esa diferencia. No sé quién lo dirá, pero yo desde luego estoy tranquila en ese sentido.

C. Se juegan la vida cada vez que salen a competir. ¿Cómo supera sus miedos?

C.J. Claro que hay un riesgo enorme cada vez que te pones al volante y de eso somos muy conscientes todos los que participamos en estas competiciones, pero también es cierto que es un riesgo que asumes, que lo tienes inculcado desde el primer día. Lo llevo bastante bien y no soy de rituales antes de ponerme el casco. Simplemente voy mentalizada a hacerlo lo mejor que pueda y cumplir con los objetivos del equipo.

C. Hace algo más de un mes moría en el circuito de Jerez, Marcos Garrido, un piloto de apenas 14 años. ¿Es de los que opina que los menores de edad deberían estar al margen?

C.J. Este deporte tiene un riesgo y también hay riesgo en los menores que quieren ser ciclistas y van con la bici y los atropellan. Somos conscientes del riesgo, pero también de que desde muy pronto los niños intentan realizar sus sueños. Poner una edad límite es complicado porque entonces cómo te desarrollas en este deporte. Si yo no hubiera empezado a los 10 años te aseguro que no estaría donde estoy. No puedo responder esa pregunta porque es muy difícil.

C. ¿Cómo se ve a sus 30 años?

C.J. Igual de luchadora, apasionada y dedicada que cuando tenía 20 años.

C. ¿Qué le ha aportado la experiencia?

C.J. Conocimiento, definición y saber lo que quiero sin necesidad de dar rodeos.

"Aún no pienso en la maternidad. Lo veo con mucha distancia"

C. ¿Cómo se imagina de aquí a diez años?

C.J. Con una familia, con mis hijos, tal vez llevando un equipo de carreras…

C. Creo que en este momento se encuentra 'single'.

C.J. Sí. Estoy libre de ataduras.

C. Es joven pero la maternidad tiene su edad biológica. ¿Le entran las prisas?

C.J. No. Aún lo veo como un proyecto a largo plazo. De todas formas, no soy de poner fechas ya que creo que la maternidad es algo que te llega en un momento de la vida, pero aún ni pienso en ello ni quiero que sea pronto. Dicen que cuando tienes un hijo te cambia la vida y como ahora mismo no quiero que nada se mueva pues lo veo con mucha distancia.

C. ¿Si llegara la necesidad ante la ausencia de una pareja recurriría a otras maneras de ser madre como la adopción o la inseminación?

C.J. Por supuesto.

C. ¿En qué le gusta invertir?

C.J. En tiempo con mis amigos.

C. Por cierto sabe que Fonsi Nieto ha estado muy grave de su lesión en el pie y casi lo pierde

C.J. Prefiero no hablar nada de Fonsi.

