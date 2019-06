10 jun 2019

Toñi Salazar y Encarna Salazar han sido duramente criticadas por su planificación de abandono de 'Supervivientes'. Tanto que Jorge Javier ha dejado claro que no son personas gratas en Mediaset. Después de este suceso, Toñi Salazar sufrió un robo en su casa antes de su salida de 'Supervivientes' y un duro juicio mediático sobre si estaba montando o no una farsa.

Al parecer María Patiño que ha seguido muy de cerca los movimientos de las Azúcar Moreno, hizo algún comentario fuera de lugar frivolizando con su historia. Aunque la misma presentadora les dice que ella rectificaría si el error lo hubiese cometido pero que así no ha sido. Una vez en directo con Toñi Salazar desde la puerta de su casa, María Patiño muy directa le saluda y le dice: "¿Toñi qué te pasa conmigo?".

La cantante intenta hablar desde la calma y no tergiversar las cosas que dice y aclara que está principalmente dolida por sus palabras: "No me pasa nada, María. El otro día me dijeron que tú hablas de una manera de nosotras… Yo te juro que yo te admiro –mientras María Patiño asiente desde el plató de 'Socialité' –y me pareces una mujer increíble. He escuchado cosas de ti de una manera muy fea y despectiva y no están las cosas para frivolizar. Y no sabes lo mal que lo estoy pasando, María, no lo sabe nadie más que yo. Yo tengo la verdad y no estoy haciendo ninguna historia. He sufrido lo más grande por nada y equivocarse no es una cosa mala".

María Patiño contesta muy sincera a Toñi y aclara que nadie debe interponerse en su carrera profesional. "No recuerdo haber hecho burlas de vosotras y soy una persona que asumo lo que hago. Si hay algo que quiero diferenciar es que tenéis una trayectoria que lleváis 30 años sobre los escenarios y eso siempre lo he separado y tenéis un futuro que nadie tiene derecho a que se interrumpa. Y esta declaración que te hago a ti lo he hecho en este programa días anteriores". Pero la cantante de las Azúcar Moreno se harta de los comentarios televisados y termina pidiendo que Telecinco le abra las puertas para explicar qué ha pasado:

"¿Sabes lo que pasa? Que no veo la tele porque yo lo paso muy mal, sufro muchísimo. A mí no me gusta esta presión mediática. Ni a Encarna ni a mí. Estamos sufriendo de una manera que no os podéis ni imaginar. Si algún día tenemos la opción de poder sentarnos en un programa GRATIS, porque no nos queremos lucrar, ni queremos que digan que estamos ahí por dinero me presto a explicar las cosas. Por qué pasan las cosas porque las cosas pasan por algo. Se están diciendo cosas feas, horribles y que no son verdad. Y cuando yo te cuente lo que ha pasado vas a alucinar", zanja Toñi Salazar. ¿Le dará una oportunidad Mediaset para contar su historia?

Más noticias sobre las Azúcar Moreno

- Toñi Salazar explota: "No nos merecemos que nos traten así"

- Las Azúcar Moreno denuncian el robo de 100.000 euros

- Primeras declaraciones de Toñi Salazar tras el robo de su casa