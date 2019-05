18 may 2019

Toñi Salazar, de las Azúcar Moreno, pasa uno de los peores momentos de su vida. A su vuelta de Honduras se ha encontrado con su casa desvalijada de la que ha perdido dinero, joyas y papeles. Habla por primera vez a las cámaras y asegura que tiene mucho miedo de esta situación.

"No puedo hablar. No sé nada, te lo juro", es lo primero que dice Toñi Salazar según han mostrado en 'Socialité'. Su hijo fue el que se encontró su casa vacía puesto que iba a subir las maletas de su madre en lo que ella se despedía a su llegada de Honduras. En ese momento se dio cuenta de lo que había pasado y bajó gritando a contárselo. El reportero de 'Socialité' insiste y le pregunta a Toñi si algo tiene que ver con las deudas que supuestamente tiene y ella contesta: "¿Sabes lo que pasa? Que no me encuentro bien, de verdad. Esto me parece feo".

Según contaron en 'Cazamariposas' los ladrones se han hecho con joyas, dinero en cantidad considerable y papeles. Aseguran también que se la tuvieron que llevar, que tiene miedo y recibió asistencia médica. María Patiño aprovecha la situación para decir que es tan extraño que cuesta creérselo pero que qué notorio el hecho de tener tanto dinero en efectivo en el piso. "¿Llamativo el dato de la cantidad de dinero considerable pero que nadie habla de cantidad concreta, no?", le dice la presentadora al reportero que se encuentra en la puerta de casa de María Patiño.

"No sabemos nada y nos han dicho que no podemos decir nada. Está mal, la verdad es que sí. La veo jodidilla", dice su propio hijo sobre el estado de Toñi Salazar y el robo que está investigando la policía. Los vecinos por su parte están muy extrañados y ponen en duda que ahí se haya producido un robo porque no sabían absolutamente nada, no forzaron la puerta y tienen vigilancia 24 horas.

Más noticias sobre Toñi Salazar

- Roban en la casa de Toñi Salazar

- La traición de las Azúcar Moreno a Mediaset

- La sanción a las Azúcar Moreno por abandonar Supervivientes 2019