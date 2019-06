12 jun 2019

Parece que Víctor Sandoval se ha abonado a lo de pasar por el quirófano. O, al menos, a tratar de usar la medicina para mejorar su aspecto. No hace mucho que el colaborador de 'Sálvame' se hacía unos injertos capilares -y dejaba claro que se los habían regalado antes las suspicacias que generó el tema por el hecho de que llevase tiempo diciendo que tenía graves problemas económicos- y, ahora, se ha colocado un balón gástrico.

Víctor ha tomado la decisión porque necesita perder ocho kilos y no es capaz de seguir la disciplina de una dieta. El balón que se le ha colocado es, según informa 'Jaleos', elipse. Esto no quiere decir otra cosa que el que no hace falta entrar en quirófano, sino que se introduce sin necesidad de bisturí u operación alguna. Se ingiere y se elimina de manera natural a las 16 semanas.

Lo que no sabemos es si conseguiré alcanzar ese objetivo para la fecha que se ha marcado. Víctor quiere adelgazar esos kilos de aquí a la boda de Belén Esteban y Miguel Marcos, que hay que recordar que se celebrará en tan solo 10 días. Un plazo al que hay que añadir los seis días que han pasado desde que acudiera a la Clínica Livet de Madrid para comenzar el proceso.

Sandoval, que ha atravesado problemas de salud en los últimos años, parece estar obsesionado con cuidar su imagen hasta el extremo, tal y como se demuestra con el paso por quirófano o que este balón gástrico. Víctor vuelve a resurgir tras esa mala etapa en su vida.

