14 jun 2019

Cada uno se casa como quiere y puede, es cierto. Y también es cierto que una boda dice mucho de sus protagonistas. El lugar elegido, el rito por el que se celebra la ceremonia, el listado de los invitados, la música que ameniza, la manera de proceder con las invitaciones o la lista de boda, son algunos de los elementos que determinan cómo será el enlace y lo que los novios quieren transmitir. De eso saben mucho los ‘wedding planners’, unos profesionales que llegan para facilitar las cosas a la pareja y que sustituyen a consuegras y amigos o cuñados que quieren aportar su granito de arena a un evento que ya de por sí tiene su punto de histeria a ratos. Admiro a los novios que de verdad se lían la manta a la cabeza para preparar una fiesta en la que no le falta detalle. Reconozco que yo prefiero algo más sencillo e íntimo en familia y con pocos amigos para el ‘día de’ y alguna cena más concurrida con grupos de amigos en días posteriores para celebrarlo de manera más personalizada y cercana pero si, los hay que lo celebran a lo grande y de manera general y sin reparar en volumen de invitados o festejos.

¡Y tan a lo grande! Ha sido la boda del año. Pilar Rubio y Sergio Ramos han tardado en dar el paso pero una vez puestos, la casa por la ventana y ancha es Castilla. ¡Sí señor! Creo que no hay boda más mediática e interesante como esta ni la habrá en años. ¡Vivan los novios! Vivan las ganas de pasárselo bien y de compartir el amor con amigos y familiares. La presentadora ha aportado muchas ideas, fiel a su creatividad y ambos han dado el toque personal que les caracteriza. Hasta un tatuaje personalizado para cada asistente, como pase y salvaguarda de entrada a la fiesta. La lista de invitados ha sido digna de una alfombra roja de lujo y da para muchas portadas de las mejores revistas de moda o crónica social. Cualquiera de nosotros hubiéramos elegido a alguno de los allí presentes para una rato de charla o lo que sea menester. Pero ¿qué me decís de la música?¡Ahí está una gran diferencia sobre cualquier otra boda que se precie! Sé que AC/DC no sale de casa por menos de un millón de euros, pero hay cosas que tienen también un valor incalculable. Tener a José Mercé, madridista ‘de pro’ para ti en una velada tan importante, te pone la carne de gallina y el futbolista barre para casa en ubicación y ‘querencia’ flamenca. No ha faltado nadie, pero insisto, tener a tus hijos en tu boda y mostrarles lo mucho que quieres a tu pareja, eso, no lo van a olvidar nunca.

La semana pasada, no dudé en lanzar un guiño en broma en mis redes, felicitándoles y proponiéndoles que me invitaran al fiestón, con mi diadema de unicornio de despedida de soltera en la cabeza y con sonrisa divertida. Porque otra cosa no, pero seguro que diversión no ha faltado. Y es que a todos nos hubiera gustado estar ahí, mirando y escuchando cada detalle.

Más allá del casi medio millar de invitados de renombre o de la magia que crea la voz de Niña Pastori en la Catedral de Sevilla —pura emoción—, este enlace es la confirmación de que las cosas se hacen cuando uno quiere y como uno —en este caso dos— quieren. Y eso, es un privilegio que ellos valoran.

También hay que poder, y pudiendo, lo han hecho sin dudarlo, a su manera.

