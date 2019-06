14 jun 2019

Su paso por 'Maestros de la Costura', en TVE, ha supuesto un antes y un después en su carrera como diseñador. Aunque ya había dado sus primeras puntadas, lo cierto es que la experiencia televisiva ha sido el trampolín que el joven alicantino necesitaba para afianzarse y contar con el respaldo que anhelaba. Ilusionado y entregado al mundo de la moda, Navarrete nos cuenta su vida y su obra y hasta habla del amor que le acompaña en la presentación de su colección crucero de baño. Sin duda esté en racha.

Corazón ¿Muchos nervios al debutar con su primera colección de baño o la experiencia televisiva le ha dado tablas y se siente más relajado?

Eduardo Navarrete Siento una responsabilidad grande. Pero el hecho de presentar trajes de baño hace que no sea tan complicado como cuando debuté en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid con mi desfile étnico, que fue una locura. Tengo todo bastante organizado y me ha dado mucha tranquilidad saber lo bien que me funcionó cuando hace un año lancé un diseño de baño para hombre y mujer que gustaron mucho. Esta vez presento 30 diseños y encuentro que es un producto más asequible y con muy buena salida a la hora de vender.

C. ¿Sabe que tiene en la competencia la colección de baño que lleva el nombre de Anabel Pantoja? Según se comenta no para de tener pedidos tras lucir sus modelos Isabel Pantoja en un 'reality'.

E.N. Pues me alegro muchísimo por Anabel. Yo también he tenido el honor de que gente como Bibiana Fernández haya lucido mis prendas, aunque te aseguro que tendré que hablar con las Pantoja, porque no me han llovido tantos pedidos como me comentas (risas).

C. Cuéntenos como un joven de 25 años ha vivido ya tantas experiencias.

E.N. Es verdad que he empezado muy joven en todo. Comencé a ganarme la vida en la noche a los 17 años como travesti o transformista de muchos sitios. Primero en Alicante, Murcia y Valencia. De allí pasé a Ibiza, donde estuve unos cuatro años, y me abrió muchas puertas a nivel internacional ya que he bailado en París, en Italia… Ese mundo me ha permitido tener una agenda y ser conocido en ciertos círculos de la farándula que son muy cercanos a la moda.

C. De la noche pasó la televisión en un salto que no sé cómo ha asumido.

E.N. No me tomo esta faceta de mi vida como algo accidental ya que te aseguro que estoy trabajando muchísimo. Si hace un año me dices que iba a estar viviendo lo que tengo no te hubiera creído. Cuando yo veía los desfiles de moda en televisión sentía que era algo imposible de conseguir pero eso no me quitó las ganas de empezar a estudiar diseño en Barcelona, donde me saqué el título. Siempre lo vi como un sueño y hoy, que lo estoy viviendo, te puedo asegurar que es fruto de mucho esfuerzo y trabajo. Reconozco que cuando estudiaba mi única preocupación era pensar qué vestido me iba a hacer para bailar ese fin de semana en mis shows. Ahora sé el trabajo que supone pero reconozco que soy feliz porque hago lo que me gusta.

C. ¿Ha contado con el apoyo de su familia en todos sus proyectos?

E.N. Jamás. Vengo de una familia muy conservadora, de la derecha profunda, y te aseguro que lo he pasado muy mal. Me ha costado una barbaridad demostrar con hechos lo que he conseguido, tanto ahora en la moda como en mis bailes.

C. ¿Cómo es su relación con sus padres?

E.N. Hoy tengo una relación estupenda con todos, padres y abuelos. Para mí fue un shock muy grande decir cuál era mi sexualidad y no te quiero contar cuando dije que era travesti. Es lo del caldo y las dos tazas. Sé que no veían bien nada de lo que hacía, pero cuando empecé a desfilar en pasarelas o bailar en Nueva York al menos no me veían como una mamarracha. Mi familia hubiera preferido que siguiera con el negocio familiar, un restaurante, pero a mí nunca me ha interesado el mundo de la hostelería. A mi lado tengo a mi hermana que es mi socia.

C. Lo cuenta usted de corrido, pero imagino que habrá sido duro vivirlo en primera persona.

E.N. Te aseguro que en mi casa lo pasé muy mal y fue una época muy dura, ya que no tenía ningún apoyo. Lo único que tenía claro es que no podía retroceder. Era muy joven, tenía 16 años, y no había marcha atrás. Yo siempre tuve muy claro lo mariquita que era, igual que ahora, y que solo podía tirar hacia adelante.

C. ¿Y en qué momento le surge la participar en Maestros de la costura?

E.N. Cuando presenté el proyecto de final de carrera me llamó un amigo para ir al casting de ese programa. Estoy feliz de haberle hecho caso porque aunque yo ya había comenzado a buscar mi hueco en la moda con mis diseños de camisetas y fundas, el apoyo que me ha dado la televisión es necesario para conseguir salir adelante.

C. ¿Cuál es la siguiente parada?

E.N. Lo difícil es mantenerse. Ya no me considero tan diseñador sino empresario. Hace falta una estructura tan grande para sostener este proyecto que se convierte en lo prioritario. No tengo socios ni patrocinadores y de ahí que en el próximo Madrid Fashion no acudiré con nueva colección ya que lo daré todo en enero, que es cuando pienso regresar a lo grande.

C. ¿No tiene miedo de que se quede todo en el sueño de una noche de verano?

E.N. Para nada, justo lo contrario. He vuelto a mis raíces tras intentar hacer una colección más discreta pero eso no me va. Ya no bailo, porque estoy dedicado por entero a mi carrera de diseñador y nadie imagina todo el esfuerzo que hay detrás de cada desfile.

"Para mí fue un shock decirle a mi familia cuál era mi sexualidad"

C. ¿Le queda algo de nostalgia de sus noches de transformista?

E.N. Ha llovido tanto... fue desde los 17 a los 23 años y son tantas horas de tacones que el hobbie se convirtió en un trabajo muy duro y hoy ni loco volvería. Tengo mucha ilusión por lo que hago, aunque trabaje todas las horas del día e incluso madrugué, algo que antes odiaba. Dejar Barcelona para instalarme en Madrid fue el gran acierto, porque aquí es donde se mueve todo.

C. ¿Y de amores que me dice?

E.N. Como dice mi admirada Bibiana, las grandes cuotas de felicidad las he vivido con el amor. He tenido momentos profesionales buenísimos, pero me sentía vacío por dentro porque me faltaba el amor. Ahora estoy feliz con un chico que precisamente va a hacer de modelo con mis bañadores, aunque no sea su profesión. Lo siento pero para mí el amor lo es todo.

C. ¿Qué le falta entonces?

E.N. Dinero para poder pagar todo lo que debo. No anhelo ser rico pero me he metido en un proyecto empresarial importante y tengo esas deudas. Solo sueño con vivir más tranquilo en ese aspecto.

C. ¿A quién le gustaría vestir?

E.N. A Nieves Álvarez.

C. ¿Y a la reina Letizia?

E.N. Soy pro Letizia. Me parece que siempre va muy correcta y fina y me encanta, aunque me ha hecho más ilusión vestir a Bibiana o a La Terremoto de Alcorcón.

C. Sé que es muy seguidor del mundo del corazón y sigue casi todos los programas de esta temática.

E.N. Con 11 años no me perdía Crónicas marcianas, Salsa rosa, Tómbola… Me gusta tanto que los viernes noche no salía para ver Dónde estas corazón. Te puedo dar los nombres de casi todos los colaboradores. Soy fan total.

