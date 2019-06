17 jun 2019

Compartir en google plus

Adiós a un genio. Pero no porque lo digamos los críticos de televisión. Un genio porque se lo reconoció el público, que tiene siempre la última palabra para llevar al Olimpo a los elegidos, esos que han sabido entretener, emocionar, divertir y crear con un sello personal, con originalidad, entrega y, sobre todo, respeto a la inteligencia de aquellos a quienes dedicaba su obra.

Porque la tele que hacía Chicho (no hace falta poner sus apellidos, una muestra de su grandeza) era un espectáculo concebido solo para el espectador: elaborado, inteligente y, precisamente por ello, popular. Mientras algunos ejecutivos de hoy en día toman por tonta a la audiencia, ofreciéndo lo más tosco y zafio, Chicho creaba todo un espectáculo.

Que décadas después de su estreno sigamos recordando el mítico ‘Un, Dos, Tres’ (con una estructura perfecta a la que sumaba coreografías, humoristas, decorados y monográficos distintos) o aquellas ‘Historias para no dormir’ (siguiendo la estela de ’Alfred Hitchcock presenta’, pero llevado a un terreno más siniestro) es prueba de la conexión entre el creador y su público. Que esas ‘Historias de la frivolidad’ sean más modernas que muchas de las producciones de hoy en día dice tanto de su genialidad como de la mediocridad de nuestros tiempos. Adiós, maestro.

Loca de la colina

Mónica Hoyos e Isabel Pantoja en 'Supervivientes' (Telecinco) pinit D.R.

En ’Supervivientes’ los concursantes son conscientes de que están ante las cámaras porque tienen ante sí al equipo de grabación. De manera que todo cuanto vemos en el ‘reality’ es fruto de una calculada reacción, de una estrategia, de una necesidad de dar contenido… De hecho, cuando un concursante ve que le graban menos que a otros, ya se encarga de ‘montar un pollo’ para llamar la atención.

Y hablando de pollos, hablemos de Mónica. Más sosegada pero no por ello menos avispada, la concursante logró el mejor vídeo del concurso con una charla íntima y perfectamente ejecutada: al estilo Jesús Quintero, Mónica sonsacó a Isabel Pantoja las declaraciones que algunos periodistas llevan años intentando conseguir: “Paquirri ha sido y será siempre el amor de mi vida. Nunca he amado a nadie como él. Ni lo haré nunca”.

En Honduras reapareció por unos minutos ‘la viuda de España’. “Fue la historia de amor más bonita que imaginarte puedas. Era tan perfecto todo, tanta felicidad completa que todo no se puede tener. Y lo bueno dura poco”. Un ‘pantojazo’ de órdago que, ojo, ambas nos regalaron plenamente conscientes del impacto que iban a generar en el que será unos de los grandes vídeos del programa.

Penélope Cruz se toca el coño

Imagen de la cena entre Bertín Osborne y Alejandro Sanz en Miami en la que Jordi Mollá ha acudido como invitado. pinit Telecinco

Perdonen la grosería, pero no lo decimos nosotros, lo dice Jordi Mollá. Y lo secundan Alejandro Sanz y Bertín Osborne desde Miami. Fue, desde luego, uno de esos momentos en los que uno, de estar tomando una copa, habría escupido la bebida.

Estaban los tres sentados a la mesa, acompañados de un pintor famoso en su casa, cuando el actor —que además se cubrió se gloria contando anécdotas de rollo divo insoportable (me imagino al equipo de producción soportando los caprichos de un señor que fuma en plató y no atiende llamadas durante la siesta— quiso reconocer la ayuda que recibió en Hollywood por parte de Penélope Cruz, a quien debe su éxito. Su único éxito.

Y de pronto, comentando que la actriz es también una mujer de su casa, saltó la liebre del machismo que parece estar pendiente de dar un brinco en casa de Bertín: “Se toca el coño todo el día”… ¿Una gracia? Por la conversación, lo que sabíamos es que Penélope no solo es una estrella sino también una buena persona que le ayudó en sus primeros pasos americanos. Que el programa use ahora el comentario casposo-jocoso para ‘invitar’ a la actriz a dar su versión no es una provocación, es sencillamente un insulto.

Más latidos catódicos

- 'La casa de papel' (Netflix) o cómo vender humo

- All star cast