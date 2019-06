17 jun 2019

Compartir en google plus

Una mujer de 50 años lucha contra su edad y se crea un perfil falso en Facebook convirtiéndose en una joven de 24. Sus días son vulgares, delante de una pantalla. Preferimos lo que escribe desde la perspectiva inventada.

Como en la nueva temporada de ‘Black Mirror’, lo más importante de la película francesa ‘Clara y Claire’ es la importancia en nuestras vidas de las pantallas, la adicción a las mismas, la realidad de las relaciones virtuales, las mentiras en las redes...

Dirigida por Safy Nebbou, adapta un libro de Camille Laurens. Y aquí a lo mejor preferimos el libro a la película. Pero en la película está Juliette Binoche como protagonista, a la que me creo manipulando y divirtiéndose con su vida inventada, pero a la que me creo menos como mujer invisible de 50, por mucho que lleve gafas. Aunque la propia actriz diga acerca de su personaje que no se trata solo de volver a ser joven, sino de recuperar la dignidad y la fuerza.

La mejor novela de Graham Greene

Portada del libro 'El final del affaire' de Graham Green. pinit D.R.

Asteroide ha reeditado ‘El final del affaire’, que muchos consideran la mejor novela de Graham Greene. Publicada en 1951 y ambientada en el Londres de 1946, cuenta cómo Maurice Bendrix se encuentra con el diplomático Henry Miles, casado con Sarah (Maurice tuvo un romance con ella en la guerra).

Henry dice a Maurice que cree que su mujer es infiel, pero es Maurice quien contrata un detective. El amor y el odio en una relación, la traición, el compromiso y la fe. El cardenal Griffin dijo a Greene que la novela tendría que ser incluido en un índice de libros prohibidos.

Pondría la pega de que en la portada estén Julianne Moore y Ralph Fiennes. Una fotografía de la película que sobre la novela hizo Neil Jordan. Aunque toda mi devoción a Moore, que encima interpreta, según Vargas Llosa, al mejor personaje femenino de Graham Greene.

Los cinco de Central Park

Fotograma de la serie de Netflix 'Así nos ven' pinit D.R.

Los que a la hora de quitar importancia a ‘Chernobyl’ han tirado de Svetlana Alexiévich, sobre todo de ‘Voces de Chernobyl’, pueden empezar a hacer lo mismo con ‘Así nos ven’ (Netflix), miniserie de Ana DuVernay sobre ‘los cinco de Central Park’, esos muchachos no blancos que fueron condenados por la violación de una mujer blanca en 1989.

Pasados los años apareció el verdadero violador, pero el caso había prescrito. Y sí, de eso ya había escrito Joan Didion en ‘Viajes sentimentales’ (1991), que en España se publicó dentro de ‘Los que sueñan el sueño dorado’. Ahora hablamos de televisión. Y ‘Así nos ven’ es lo que nos contó Didion y leímos en la prensa. Pero con logrado lenguaje televisivo. La pesadilla de los cuatro adolescentes negros y uno hispano, la intervención de Trump para que los condenaran a muerte (esto gusta mucho ahora), la manipulación policial, las falsedades publicadas, la salida de la cárcel y las vidas destrozadas.

Garci y Bradbury

Portada del libro de José Luis Garci sobre Ray Bradbury. pinit D.r.

De José Luis Garci (Madrid, 1944) había un libro de coleccionista, pero Hatari Books lo ha reeditado. ‘Ray Bradbury. Humanista del futuro’ fue publicado en 1971. El primero que trató la figura y la importancia de Bradbury, que escribió del mismo: “Garci ha sido un pionero porque es el único ensayo que hasta el momento ha sabido analizar mis relatos e ideas, toda esa labor que he ido realizando a lo largo de mi vida. Mi gratitud hacia José Luis Garci es inmensa”.

La gratitud del lector cinéfilo hacia Hatari Books también debería serlo gracias a esas ediciones sobre el Ford de Bodganovich o ‘Recordando al Sr. Maugham’, de Garson Kanin. Garci conoció a Bradbury en Hollywood mientras promocionaba ‘Volver a empezar’. Le prometió su voto y ayuda. También estuvo con él en España en un curso de verano al que el autor de ‘Crónicas marcianas’ se presentó en pantalón corto. “No hay cultura alta o baja, hay aburrir o no, interesar o no”. Y eso lo sabía Bradbury y lo sabe Garci, que es quien lo dice.

Más latidos culturales

- Vida y excesos de Elton John

- Lo que (a lo peor) viene