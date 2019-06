20 jun 2019

Hace una semana veían la luz las fotos más esperadas desde que el 20 de febrero comenzara a hablarse de que Albert Rivera y Malú estaban colocando los cimientos de una relación sentimental. Efectivamente, están juntos. Ya no lo esconden. Incluso, él esboza una media sonrisa cuando le preguntan por ella.

Pero, ¿qué opina Beatriz Tajuelo, la ex del líder de Ciudadanos? Porque, en su día, dentro del tsuanmi de especulaciones, se llegó a decir que Albert le había sido infiel a la que por entonces era su mujer con la artista. Un extremo que jamás llegó a probarse, pero que se avivó por los mensajes misteriosos de Tajuelo en las redes sociales.

Esta aparecía ayer en un evento celebrado en Madrid. Serena y sonriente. Aparentando una tranquilidad que, seguramente, no era tanta. Esta aseguraba esta "bien, todo pasa en la vida y todo sigue". Una sentencia que ya dejaba ver un resquicio de que algo aún duele.

Ante la pregunta sobre esas imágenes de su ex con Malú, fue muy tajante: "Yo de los demás no opino nada, la vida de los demás es de los demás". Unas escuetas declaraciones con las que pone de manifiesto que no quiere meterse en la vida de quien fuera el hombre con el que compartió su vida.

