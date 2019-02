21 feb 2019

Compartir en google plus

Malú y Albert Rivera se convirtieron en los protagonistas indicutibles del día de ayer, 20 de febrero. Su posible romance cautivó a la mayoría de los tuiteros, que no creían que esta apreja se fuese a crear de manera tan inesperada. Miles de 'twets' provocaron que Malú y el presidente de Ciudadanos ocuparán los memes del día.

En exclusiva en la revista Semana, las fotografías de la cantante entrando en un coche tintado a la casa del político confirmaron lo que por el momento es un simple 'affaire'. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada, aunque tampoco no se espera que lo hagan. Pero, ¿qué piensa la expareja de Albert Rivera sobre esto?

Hace relativamente poco salía a la luz que ambos dejaban su relación, después de más de tres años de felicidad. Beatriz Tajuelo es ahora el centro de todos los focos, sobre todo, en sus redes sociales pues ella sí ha querido explicar, aunque no con palabras textuales, lo que le parece este romance tan inesperado.

Con una frase retórica, Beatriz deseaba un feliz lunes a todos sus 'followers': "La vida no te enseña a ser fuerte, te obliga a serlo". Pero eso no es todo. Hace tan solo unos días se habría una cuenta de Instagram con el nombre "beatriz_noinfluenciable", donde publica fotografías de planes que no podía permitirse estando con Albert Rivera. ¿Conocía Beatriz Tajuelo este romance? La respuesta solo la tiene ella.

Más noticias sobre Albert Rivera

- Albert Rivera ha roto con Beatriz Tajuelo

- ¿Quién presentó a Malú y Albert Rivera? Todo lo que sabemos de la relación

- El 'zasca' de Risto Mejide a Albert Rivera en redes