El arte de Jerez de la Frontera inundará nuestras pantallas con más fuerza que nunca. La vida y obra de Maria Dolores Flores Ruiz, Lola Flores, se plasmará en un biopic de la mano de Mediapro Studio y Non Stop. Por primera, vez sus hijas Lolita y Rosario, formarán parte como productoras ejecutivas junto a Mariola Orellana, representante de la familia.

Lola flores, la artista autodidáctica y más transgresora de la época, nació en el seno de una familia humilde llegando a convertirse en una de las artistas más reconocidas en España y en Sudámerica. La artista,'Torbellino de colores', hizo que pasara a la historia la definición que The New York Times hizo de su primera actuación en EEUU en 1953: "Lola Flores, una artista española, no canta ni baila, pero no se la pierdan"

"Su extraordinario y único talento artístico, así como su enorme popularidad,convierten su vida en uno de los relatos más apasionantes nunca contado hasta hoy en una serie de televisión. Lola fue un espíritu libre e indomable que, gracias a su inmenso talento y arrolladora personalidad, pasó de actuar en bautizos por Jerez, a convertirse en todo un icono en España y Sudamérica", ha declarado la productora.

La serie contará la historia de la artista y de su familia desde el epicentro de su ser, donde sus orígenes humildes marcarán su vida hasta el día de su muerte. El clan Flores, formado por Lola y su marido, Antonio González 'El pescailla', nos ofrece la oportunidad de conocer la verdadera línea de vida de la artista jerezana, llena de luces y sombras, pero sobre todo, llena de arte.

José María Pemán dijo de ella: "Torbellino de colores, no hay en el mundo una flor, que el viento mueva mejor, que se mueve Lola Flores"

La artista, que recorrió el mundo entero con sus espectáculos y llegó a actuar para diferentes jefes de estado, cautivó el corazón de toda la sociedad con su arte y pasión, aunque también fue de las artista más polémicas . En su camino se cruzaron algunas de las estrellas más grandes de la época, como Ava Gadner, Audrey Hepburn, Sean Connery o Gary Cooper.

La familia y el directivo han asegurado que: "No vamos a esconder los problemas. El discurso de la familia fue muy claro, hacer un retrato de su vida, que llevaremos a cabo con todo respeto y sensibilidad. No va a ser un homenaje, el homenaje será darse cuenta de quién era realmente. Más que una hagiografía, lo que queremos es descubrir a la verdadera Lola, su temperamento y su talento, que era mucho". Tratará también el vacío de la época tras la muerte de la artista, y el segundo gran golpe para su familia, la muerte de Antonio Flores, su hijo.

Tendremos que esperar para poder disfrutar de la serie, ya que todavía se encuentra en vías de desarrollo, sin casting y sin cadena de emisión. Lo que está claro es que Lola nos robará el corazón una vez más, ya que como ella misma decía, está en la enciclopedia mundial como un ser especial español.

