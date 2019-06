20 jun 2019 sara corral

Tras las últimas especulaciones sobre una mala relación entre Lucía Rivera y su padre, la joven ha roto el silencio y ha aclarado las cosas. La hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera, estaba más que harta de escuchar que entre ella, su padre y su mujer las cosas no iban bien.

Está muy centrada en su trabajo como modelo, donde cada vez es más reconocida y querida por la industria. Por otro lado, la joven está muy pendiente de su pareja, el piloto Marc Márquez, con quien cada vez está mejor, llegando ya hablar públicamente sobre su relación.

Lucía Rivera felicita a su pareja Marc Márquez pinit Instagram.

La joven modelo fue muy criticada por no haber acudido al bautizo de su hermano, el hijo de Cayetano y Eva González. Frente a la polémica, la modelo respondió:"Estaba trabajando. Y había estado una semana antes con mi hermano y mi padre. Ya lo había visto".

Además, ha puesto punto y final a las especulaciones."Mi padre entiende que trabajo, que me gano la vida sola, y que no puedo hacer otras cosas", explicaba la joven, a lo que añadió: “La relación es maravillosa. Con Eva también. No hay ningún mal rollo”.

Parece ser que la relación entre padre e hija sigue siendo buena. Y aunque Lucía decidiera no felicitar a Cayetano por el día del Padre, el asegura que la sigue queriendo igual.

