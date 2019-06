21 jun 2019

Este fin de semana la soprano Ainhoa Arteta y el militar Matías Urreta contraen matrimonio en El Puerto de Santa María (Cádiz) en un doble festejo que reunirá a cerca de 300 invitados llegados de todos los rincones del mundo.

Se trata de la cuarta boda de la cantante y la segunda de su futuro esposo pero, en palabras de la propia Arteta, "realmente es mi tercera boda ya que la primera ni la cuento puesto que fue algo simbólico que ni se consumó. Ahora, siento que somos muy conscientes del paso que vamos a dar y es que la edad ayuda mucho. Será todo más sereno y con menos tonterías", aclara.

Apenas unos días son los que se ha cogido la soprano para interrumpir su agenda profesional y dedicarse a los preparativos de la doble celebración para la que cuenta con la ayuda de la agencia de su amigo Emiliano Suárez. "Va a venir gente de todo el mundo. Muchos compañeros de profesión viajarán hasta Jerez para acompañarnos", anuncia. Si hace apenas unos días Ainhoa estuvo sublime en la Basílica de la Macarena, en su unión no se compromete a nada.

"No sé si podré cantar. Prefiero pensar que no para no agobiarme, ya que será un día de muchas emociones. Tampoco quiero comprometer a mis compañeros, resulta muy cansino cada vez que vamos a una velada y la gente espera que nos pongamos a actuar. Será una boda musical, habrá mucho ritmo cubano y varios DJ’s, pero sufro solo de pensar que alguien se sienta en la obligación de cantar. Mis compañeros vienen como invitados para acompañarnos y disfrutar de estos momentos".

La boda en Jerez

Los invitados tendrán que viajar con diferentes atuendos al haber dos actos para esta boda. La primera cita será el sábado en las bodegas de Lustau (Jerez de la Frontera), donde el protocolo pide largo para las señoras y esmoquin para los caballeros; mientras que el domingo, cuando se celebre la boda a las 20 h. de la tarde en el Castillo San Marco (El Puerto de Santa María), la etiqueta reza vestido corto para ellas y traje oscuro para ellos.

"He elegido dos diseños de Isabel Zapardiez porque siempre tuve claro que sería la elegida para mi vestido de novia. Suelo recurrir a firmas como Tot-Hom o Jorge Vázquez en muchas de mis apariciones, pero en esta ocasión tenía claro quién iba a vestirme. No quiero desvelar detalles, solo diré que en la boda no iré de blanco y que llevaré unos pendientes de brillantes que me ha realizado Irama Pradera que son muy adecuados para el modelo y una sortija de mi madre", adelanta la artista.

Matías Urrea y Ainhoa Arteta. pinit Gtres

Arteta se casa con la misma ilusión de una primera vez y con la confianza de haber encontrado a la persona con la que compartir el resto de su vida. Se conocieron en Sevilla, en una entrega de premios y, desde el primer instante, la soprano y el capitán de corbeta hicieron lo imposible para compaginar sus complicadas agendas.

"Matías estuvo destinado tres años en Bruselas y se partió el pecho por estar conmigo. Se ha esforzado en viajar a cualquier rincón del mundo donde podíamos reunirnos y, gracias a Dios, hoy estamos más tranquilos dado que le destinaron a un cuartel a las afueras de Madrid que nos ha hecho todo más fácil. Ahora, podemos estar todos los fines de semana juntos y de así me acompañe en mis trabajos", asegura.

Ante los comentarios que circulaban sobre que su futuro marido se estaba encargando de su carrera profesional Arteta lo desmiente, pero aclara que su novio se ha convertido en su mano derecha.

"Aparte del agente profesional necesitaba una persona a mi lado que me ayudara en todo, un secretario personal, y de eso es de lo que Matías se está encargando para mi tranquilidad. Es un hombre diez, dado que no solo me ayuda en eso sino que, además, cocina de maravilla —yo no sé hacer nada— y es un amor con los niños", dice.

Una familia bien avenida

Da la casualidad de que el hijo pequeño de Arteta, Iker Garmendia, tiene la misma edad que el hijo de Matías —10 años— y han congeniado muy bien. "Lo que más me gusta de Matías es que es una persona paciente y se ha comprometido conmigo en todos los sentidos. No es fácil seguir mi carrera y hay muchos hombres que no asumen que sea la mujer el centro de la casa. Eso solo lo entienden algunos de mis colegas de profesión y hombres inteligentes, como Matías que sabe apreciar el lugar de cada uno", aclara.

Sin pensar en una retirada de los escenarios, la soprano tiene la agenda muy completa de aquí a los próximos diez años, pero deja espacio para cultivar su faceta como docente. "Voy avanzando poco a poco en ese terreno ya que no todos los que saben cantar tienen esa misma facilidad para la enseñanza. Mi sueño sería tener una escuela o Fundación donde poder dar clases a personas necesitadas económicamente, dado que esta carrera es muy cara y no todo el mundo se lo puede permitir e incluso hay que seguir invirtiendo para mantenerse en activo. Es un proyecto que tengo a medio plazo y para el que ya estoy dando alguna masterclass", adelanta.

Feliz con su boda, lo que sabe es que con dos hijos, y el que aporta Matías a la unión, no habrá más bebés. "Si no fuera por el tiempo que me quita mi profesión tal vez pensaría de otra manera, pero no quiero más hijos. Hay que ser consciente de lo que una puede atender y, en este momento, no me imagino con biberones o cambiando pañales. Realmente no podría. Empiezo a esperar con pasión que mis hijos me hagan abuela —su hija Sarah Croft tiene 18 años— y el día que ocurra estoy convencida de que seré una abuela muy cañera ya que, aunque cada vez se tienen niños más tarde, soy de las que piensa que la edad va con el espíritu y no con la fecha de nacimiento", confiesa.

Antes de la boda, Ainhoa se ha dado un tratamiento de belleza en Tacha para llegar radiante a su gran cita. "Tengo la ilusión de disfrutar de estas dos noches y, llegado este momento, solo quiero celebrar todo lo bueno que me pase mientras esté viva".

Más noticias sobre Ainhoa Arteta

- Ainhoa Arteta: "Me mudé a las afueras de Madrid para poder tener más perros"

- Ainhoa Arteta anuncia su compromiso de boda