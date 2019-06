21 jun 2019

Las galas de 'Supervivientes' dan para mucho. Y, cómo no, para alguna broma tan bienvenidas de Jorge Javier Vázquez. Esta vez le ha tocado a Fabio ser el protagonista de su tonteo y no es la primera vez. Lo único que Mónica se sumó al tonteo y esto a Violeta no le tiene que haber hecho ninguna gracia.

Fabio y Mónica Hoyos se presentaban juntos ante Jorge Javier para que salvase a uno de los dos de la posible expulsión. La expulsión más corta de la historia de 'Supervivientes' porque finalmente había sido Mónica la destinada a despedirse de Honduras para siempre y de repente ¡SORPRESA! Mónica Hoyos es la repescada de la edición de 'Supervivientes'. ¿Ganado o lo han hecho para recortar gastos de transporte? Sea como sea la verdad es que ha sido una excelente concursante y eso nadie se lo puede negar, guste más o menos a la audiencia.

Después de convivir exitosamente con su ex Carlos Lozano que es también el padre de su hija, y de su tonteo con Colate, parece que Mónica tenía ganas de salseo y le siguió el rollo a una broma de Jorge Javier que puede que a Violeta no le haya hecho ninguna gracia. El caso es que cuando ambos se ponían de pie para que Jorge Javier diese la mala noticia de la expulsión, o la buena de quién de los dos se salvaba, Fabio se levantaba en la palapa con una pata del pantalón remangada.

Jorga Javier le dijo: "Fabio, ¿me puedes hacer un favor? ¿Te puedes bajar la pata de la pierna izquierda? Es que se me van los ojos". Las risas se desataron en plató y también entre los hambrientos supervivientes. Y Mónica se hizo la que tocaba a Fabio para darle envidia a Violeta. De fondo se escuchaba a Omar Montes decir riéndose: "Por ahí se puede salir algo" y Fabio que pensaba en lo que tenía que pensar zanjaba las risas con un: "La mata Violeta después".

