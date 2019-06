21 jun 2019 sara corral

Anoche, en la gala de 'Supervivientes 2019', la historia de las nominaciones cambió para siempre. Mónica Hoyos pudo haber protagonizado una de las nominaciones más 'exprés' de todos los tiempos.

La concursante no consiguió ganarar a Dakota y a Fabio en las nominaciones, por lo que tuvo que desplazarse hacía el barco varado para reunirse con Chelo García Cortés y Mahi, las dos nomidas. Allí se decidiría quién de las tres abandonaría finalmente el 'reality' esa noche.

Envuelta en un mar de lágrimas, la concursante se despidió de sus compañeros de playa dando un discurso que dará rienda suelta a las críticas y los comentarios hacia la exmujer de Carlos Lozano.

"Gracias a todos por hacerme ver que soy suficientemente mujer para estar en un concurso sin necesidad de meterme en líos. No hace falta estar en la tele a base de mierda, ni de discusiones ni de insultos", sentenciaba la nominada.

Lo que ella no sabía es que tras el abandono de Violeta Mangriñán, evacuada de la isla por problemas de salud, el programa no expulsaria a nadie esa semana, si no que volvería a readmitir a uno de los nominados, dándole la oportunidad de regresar con sus compañeros a la playa.

Aún a sabiendas de estar con un pie fuera del 'reality', la superviviente no dudó en luchar hasta el final. Mónica aceptó el reto que que el programa la ofrecía para poder ver a su hermana Marita, que había viajado hasta Honduras. El reto consistía en comer vomito de caballo y grillos.

Fue entonces cuando Jorge Javier , el presentador, le comunicó a Mónica que había sido salvada por los votos que la audiencia había realizado a través de la web y de la app de 'mitele'.

La concursante, que no podía creer lo que estaba sucediendo, solo gritaba y lloraba, pero esta vez de alegría, mientras se abalanzaba a los brazos de su hermana.

La superviviente fue, sin ninguna duda, la más afortunada de una fátidica noche.

