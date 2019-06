22 jun 2019

El concurso de 'Supervivientes' ha unido con creces a Isabel Pantoja y a Omar Montes. Incluso teniendo un encontronazo en la palapa o por culpa de Aneth, han conseguido formar equipo. Eso sí, Chabelita se posiciona y defiende a Omar y asegura que es parte de una estrategia.

Isabel Pantoja y Omar Montes están mucho más cercanos de lo normal en la isla, son su máximo apoyo ahora mismo. Y ante esta situación, Joaquín Prat aprovecha que Chabelita está en 'AR' para preguntarle si cree que es de verdad o es una amistad por interés. Isa tenía algo que decir, y la continuación de su respuesta fue sorprendente:

"Al principio se ha podido poner un poco al lado de mi madre porque le conviene o por lo que sea. Pero creo que ahora sí que está siendo sincero, lo único que él no se moja. Él está entre dos aguas como, por ejemplo, entre Dakota y Colate, le da la razón a los dos y no termina de mojarse. Y creo que de aquí a que acabe 'Supervivientes' no se va a mojar. ¿Tú te crees que Omar llegando a la final va a dejar que mi madre gane? Omar va a hacer algo".

Y, además, ha desvelado cuál es la estrategia de Omar para hacer rectificar a Isabel Pantoja sin pelearse con ella: "Si mi madre hace algo mal no va a ponerse como con Colate, no le va a gritar… Pero va a esperar a la mínima para decirle "Isabel esto no me gusta". Eso es lo que yo creo. (…) No creo que sea una puñalada, simplemente que lo va a aprovechar", asegura.

Además de posicionarse le destapa y le da un zasca a su madre: "Omar ha aguantado muchas cosas de parte de mi madre que hasta a mí no me han gustado porque yo soy Omar y a mí nadie me va a hablar así. Omar no es mal chaval, es buena persona. Sólo que él va de tontito y tampoco es tan tontito. No es tan inocente". ¿Entonces hay team Pantoja-Montes o no?

