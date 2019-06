23 jun 2019 Carlos González

Una construcción histórica del siglo XIX en la que la emperatriz Sissi pasó temporadas. 81 hectáreas de terreno que incluyen siete edificios con cinco apartamentos y diez dormitorios. Una capacidad total para 20 personas con todos los lujos y comodidades. Además de jardines, piscinas, olivos, viñedos, vistas increíbles al mar y a la montaña… Todo esto es S’Estaca, la casa que Michael Douglas quiere vender en Mallorca.

Lleva cinco años intentándolo. Empezó pidiendo 50 millones de euros y, después de varias rebajas, se ‘conforma’ con 28,9. La novedad es que la semana pasada hizo público un vídeo y todos pudimos asomarnos, durante dos minutos y 22 segundos, al paraíso. Quizá al ver la propiedad, y al escuchar la voz del actor de fondo, alguien con posibles se encapriche de ella.

Aunque S’Estaca es mucho más que eso. Es la historia de uno de los divorcios más caros de Hollywood, el de Douglas y Diandra Luker. 45 millones de dólares le costó a él la broma en 2000 y, como el dinero ya no daba más de sí, o por cuestiones sentimentales, decidieron que la casa de Mallorca la compartirían: seis meses ella y seis meses él. Diandra, de hecho, fue quien le descubrió la isla al actor. Ella, hija de diplomático, pasaba los veranos desde niña allí.

La casa que el actor ha puesto a la venta. pinit D.r.

¿Los motivos de la separación? "Fue difícil lidiar con las otras mujeres", dijo Diandra en su día, mientras el mundo entero especulaba con la adicción al sexo de Michael, algo que él desmintió.

Sea como sea, en 2010 volvió la guerra, en parte por los problemas financieros que a ella le causó el fraude de Madoff. Así que reclamó a su ex la parte que consideraba que le correspondía de la secuela de Wall Street. Lo malo es que lo hizo poco antes de que a él le diagnosticaran un cáncer de garganta. "Michael no sabía que estaba enfermo y yo tampoco. No soy una avara. No persigo a la gente enferma para que me de cosas que no me pertenecen", se defendió ella en la prensa. Contó también que le llamó para quitar la demanda y que él le colgó el teléfono. Diandra, al final, acabó por abandonar el caso.

Pero Michael se vengó. O eso parece al leer sus declaraciones de tres años después: "No tengo nada en contra de ella, de hecho le tengo mucho cariño, pero debimos separarnos ocho o diez años antes".

Y más o menos por esa época, tuvo que enfrentarse a otro problema: el trastorno bipolar de Catherine Zeta-Jones, su segunda mujer. La ingresaron por primera vez en 2011 y en 2013 volvió al hospital. Poco después de recibir el alta, el matrimonio sufrió una grave crisis, e incluso llegaron a romper, aunque luego se reconciliaron. Al parecer, a ella no le hicieron ninguna gracia las declaraciones que él realizó asegurando que el sexo oral, y el virus del papiloma humano, eran los verdaderos culpables de su cáncer.

Y cuando Michael y Diandra por fin consigan vender la casa de Mallorca, aún habrá algo que les una: su hijo Cameron. En 2016 salió de la cárcel después de pasar siete años entre rejas por sus problemas con las drogas. Desde entonces, no ha vuelto a dar más disgustos.

Más 'Vidas no ejemplares'...

- Charlize Theron, una 'perdedora' en el amor

- Jared Leto: el actor que peor empezó 2019

- Bill Murray: el actor insoportable al que todos adoran