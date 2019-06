23 jun 2019

Compartir en google plus

¡Vaya, vaya! Parece que lo que consigue el verano no lo consigue nadie. Sofía Suescun se ha dejado ver muy cómplice con Fede Rebecchi en su Instagram. Aunque, sinceramente, no es de extrañar después de ver el tonteo que tenían dentro de la casa de 'Gran Hermano' donde coincidieron con sus ex incluidos.

Alejandro Albalá fue el primero en levantar las sospechas antes de que se conociese la súper exclusiva pero ellos mismos se delataron y más con las caras que ponía Sofía. De hecho, ¿qué pensará Ylenia Padilla de todo esto? Después de que su querida amiga Sofía tuviese que explicar que entre ella y Fede no hubo tonteo dentro de la casa, el mismísimo Fede fue el que aclaró que entre ellos sí que hubo algo. Ahora se dejan ver muy juntos y entre risas cenando juntos en Maraú Beach Club.

"Lo nuestro fue un rollo. Fue guay", decía Fede sobre ese encuentro exprés que tuvo con Sofía Suescun después de pillarse un avión e ir a su encuentro. "Yo me metí en mi facebook a buscar mensajes antiguos y vi que una tal Sofía me había escrito unos cuentos mensajes cuando estaba en Gran Hermano y estaba con Yle", contaba –"Vi que tenía un evento en Barcelona y cogí un avión y fui".

Sofía Suescun y Fede, juntos. pinit INSTAGRAM

Y ahora, que no cunda el pánico o la euforia de que haya algo entre ellos dos. Lo que acaba de pasar es que ¡otro bolo les ha unido! ¿Habrá tenido un final tan feliz como el anterior o siguen siendo "tan amigos como siempre"? Esperemos que la duda nos la aclaren pronto porque ella ya le lanza indirectas del tipo "maravillosa la compañía que tienes".

Más noticias sobre Sofía Suescun

- Fede confiesa que tuvo una relación con Sofía Suescun

- ¿Por qué está Sofía Suescun tan delgada?

- Sofía Suescun, destrozada por la salud de su madre: "Tengo miedo a que muera"