28 feb 2019

Que Fede y Sofía Suescun habían tenido algo o al menos habían flirteado, lo sabía hasta Alejandro Albalá. Sin embargo, nadie se esperaba que la relación de Fede y Sofía Suescun hubiese tenido tanta trascendencia ni que él hiciese esto por ella.

Kiko Rivera se quedaba muy sorprendido con la confesión y mientras miraba a Sofía señalaba a Fede y le preguntaba: "¿Tú también te has liado con este?". Y es que pocas se resisten al atractivo del italiano que, sólo dentro de la casa de Guadalix tiene tres corazones: Ylenia, Raquel y ahora, Sofía.

Después de dejarlo caer, le pidió a Sofía si podía dar detalles de su relación y de repente, Fede confiesa que hasta cogió un avión para ir a verla. "Yo me metí en mi facebook a buscar mensajes antiguos y vi que una tal Sofía me había escrito unos cuentos mensajes cuando estaba en Gran Hermano y estaba con Yle", contaba a sus compañeros.

El concursante que está pendiente de la repesca, continuaba contando: "Vi que tenía un evento en Barcelona y cogí un avión y fui". Sofía no daba crédito a lo que estaba contando. "Me quedo muerta", comenta la pamplonica ante las confesiones de su exrollo y compañero de 'GH Dúo'.

Ante semejantes revelaciones ella no tuvo otra que admitir la historia. "Lo nuestro fue un rollo. Fue guay", decía con su sonrisa pícara. Y para el desagrado de Alejandro Albalá, sus sospechas se confirman. Hace unos días él comentaba para toda la casa: "¿Tú te crees que yo soy tonto y que este señor y Sofía no han tenido 'bromas' fuera? Seguramente, igual han llegado a más". Y tanto.

Seguro que ahora Ylenia no se arrepiente de haberle quitado su apoyo y de retractarse por haberla defendido. "Esto me parece de locos. Es absurdo y falso. Que hubieran hablado… A Alejandro le ha pegado tiritos y me parece que le quiere confundir, que le ha machacado demasiado y me arrepiento de haberla defendido", sentenciaba Ylenia. Que aprovechaba las indirectas de Sofía sobre su tonteo para aclarar que ella y Alejandro se tenían cariño, pero eso no era tontear.

Más noticias sobre 'GH Dúo'

