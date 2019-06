23 jun 2019

Ana Obregón ha compartido una de las fotos más emotivas de todos sus álbumes de recuerdos: el día del nacimiento de Álex Lequio. Sin duda, ha emocionado a todos sus seguidores felicitando a su hijo tras su duro año luchando contra el cáncer por su 27 cumpleaños.

El año pasado, ella misma recuerda, que lo pasaron solos en el hospital, sin embargo, este año él le echa de casa para celebrar un fiestón con sus amigos. ¡Y menos mal! Se iría todos los días con el fin de tener a su hijo feliz, sano y contento. El hijo de Ana Obregón y Alejandro Lequio hace unos días volvía al hospital pero con suerte celebra muy feliz su cumpleaños. Es todo un ejemplo a seguir y como dice Ana Obregón, una lección de vida.

"Siempre pensé que este momento era el más feliz de mi vida, tenías solamente 24 horas y llegaste para dar un significado a mi existencia .Me equivocaba. El momento más feliz de mi vida es hoy, cumples 27 años y has vuelto a nacer. Como a ti te gusta @alessandrolequiojr sin dramatismos. Tu cumple el año pasado lo pasamos solos en un hospital en Nueva York, recuerdo que recorrí Madison Avenue buscando velas y tarta que no pudiste comer ante un futuro incierto. Este año lo has festejado lleno de neutrofilos, mucho pelo, amigos que te quieren y mandándome fuera de casa para hacer un fiestón! Eres mi lección de vida. El guerrero sonriente, generoso, mágico y solidario. Te quiero infinito", le escribía Ana Obregón junto a la emotiva foto familiar de Álex junto a sus padres el día de su nacimiento.

Más noticias sobre Álex Lequio

- Álex Lequio, hospitalizado de nuevo

- Las primeras vacaciones de Álex Lequio desde que comenzara a luchar contra su enfermedad

- Ana Obregón habla del último ingreso de su hijo Álex