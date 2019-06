19 jun 2019

Es solo un susto. Así lo ha definido él mismo en su cuenta de Instagram para no alarmar en exceso a esos seguidores que veían la imagen, de nuevo, de un hospital colgada por Álex Lequio. El hijo de Ana Obregón ha tenido que ser hospitalizado de nuevo, pero sostiene que no hay de que preocuparse.

El joven quiso mostrar la foto ante sus 'followers' a modo de excusa por no poder acudir al acto benéfico que tenía y que se truncó justamente por este ingreso. "Suelo ser la personificación de la alegría con patas cuando toca visita espontánea al hogar de las batas-blancas y maquinitas-que-no-se-callan pero hoy me da especial tristeza porque he colaborado con @polarmarketingroup en la maravillosa organización de un evento benéfico sin igual –la quinta colección de beauty art que organiza la clinica @smylife_es con la #FundacionPadreAngel– y no voy a poder ir", comienza explicando.

No es nada grave y mi familia está conmigo"

"Sabéis que soy muy poco dramático cuando los contratiempos únicamente me conciernen a mí, pero en esta ocasión me da mucha pena no poder estar apoyando físicamente porque el evento va de ayudar a otras persona", continúa Lequio con su relato de qué es lo que ha sucedido.

Y concluye: "No es nada grave y mi familia está conmigo, pero me da pena y ya sabéis que cualquier susto cuando estás en la 'zona de riesgo', es un sustazo y hay que hacérselo ver". Unas palabras finales que, sin duda, tienen como misión que nadie empiece a hacer especulaciones.

