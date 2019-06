24 jun 2019 Corazón

La boda de Belén Esteban con Miguel Marcos ha sido uno de los eventos más comentados del fin de semana (con perdón del enlace de María Pombo). Uno de las incógnitas era qué papel desempeñaría Andreíta en el enlace. Y según los invitados, la única hija de la colaboradora de 'Sálvame' se ha convertido en la protagonista.

Aunque el vestido de Belén aún no ha sido desvelado, las invitadas lucieron sus mejores galas y los famosos 'made in Spain' no se quisieron perder el enlace de ninguna de las manerasy ha sido gracias a ellos cómo hemos podido descubrir qué paso en el íntimo enlace.

Belén Esteban el día después de su boda. pinit gtres

Andrea Janeiro le robó el protagonismo a su madre con un emotivo mensaje durante la cena, en el que tuvo guiños a la ausencia de su padre durante su infancia y dio las gracias a Belén por su función de madre y todo su esfuerzo. Tal y como ha revelado María Patiño, fue un discurso muy emocionante que puso la guinda al enlace.