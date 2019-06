22 jun 2019

Su vestido, tanto diseño como diseñador, ha sido hasta ahora el secreto mejor guardado y, tras hacer varias apuestas, ya por fin se sabe que ha sido el artífice de semejante modelo. La madrileña adelantó que quería un vestido de novia clásico pero tendencial, y estamos seguras de que ha logrado su objetivo. ¡No nos puede gustar más!

Acompañada del brazo de su padre, más conocido como "papín" en Instagram, y ante la atenta mirada de los más de 300 invitados y un emocionado Pablo Castellano, María Pombo entraba a la iglesia con este bonito vestido de novia básico con cuello halter. Sin embargo, lo sorprendente del diseño venía justo encima. La influencer ha optado por llevar una especie de batín de encaje con hilo brillante en un tono blanco roto, con pedrería y todo tipo de abalorios para completar este diseño que cuenta también con gasa y transparencias, todo firmado por la marca española Yolancris. Prescindiendo de velo, la joven de 24 años ha elegido un sencillo peinado basado en una coleta baja. ¿Puede ser más original? En más de una ocasión aseguraba a sus seguidores que le iba a resultar complicado dar un diseñador que comprendiera lo que ella quería. Se ha dejado aconsejar por el gran profesional, pero el toque "María Pombo" está más que presente en la pieza final.

Poco a poco vamos despejando las grandes incógnitas que se forman alrededor de una boda, especialmente cuando dicho evento viene de la mano de una celebridad de gran alcance. Le ha llegado el turno a la joven de 24 años e influencer María Pombo, que acaba de contraer matrimonio con Pablo Castellano en una iglesia ubicada en Cantabria. La Colegiata de Santa Cruz, que pertenece al municipio de Castañeda, es una obra arquitectónica de la época romántica declarada Monumento Nacional el 7 de noviembre de 1930. ¿Por qué ha elegido esta comunidad autónoma si ellos viven en Madrid? La novia veranea desde pequeña en Cantabria con su familia y fue ahí donde la pareja se conoció.

Casi un año de espera

Fue el pasado mes de agosto cuando la influencer, con más de un millón de seguidores en Instagram, contaba la gran noticia: se casaría con su pareja en 2019. Como no podía ser de otra forma, debía ser en día 22, número que les acompaña desde el día en el que se conocieron, y desde el instante en el que nos hizo partícipes de este evento, comenzaron a saberse algunos de los detalles más revelantes de su ceremonia: todas la labores de la ceremonia han quedado delegarlas en La Petite Mafalda, unas chicas ‘wedding planer’ que se encargan de casi todos los detalles de una boda: decoración, flores… De las invitaciones, en cambio, se encargó Clara Susanna, calígrafa que ha diseñado una de las postales de boda más bonitas que hemos visto nunca.

"Es tu manera de hacerme grande, de admirarme, de protegerme y tus abrazos que rompen costillas pero que curan los males... Eso! Eso es lo mejor que podría pedir en 500 vidas. No seremos perfectos, pero quien me conoce, sabe que lo perfecto me aburre. Y son esas imperfecciones, esos buenos y malos momentos, los que me hacen darme cuenta de que el apoyo incondicional será tan fuerte como el primer día. Esa es la razón por la que formamos tan buen equipo. #ctycn CON TODO Y CON NADA , que eso somos nosotros, que ese eres tú, mi Pablis, mi bombón, y mi futuro marido. SI, SI y mil veces SI , que casarme contigo es la suerte de mi vida", escribía emocionada en Instagram, dando la noticia al mundo.