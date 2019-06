25 jun 2019

Compartir en google plus

Después del cierre perfecto de ‘Toy Story 3’, ¿era necesaria una cuarta entrega? Siendo cine del bueno, sí. Woody ahora se enfrenta a la llegada de Forky, un nuevo juguete de Bonnie. Otra aventura de nuevos y viejos amigos. El imaginado e imaginativo mundo de los juguetes.

Habla de lo que cualquier gran película: de la amistad, del sacrificio, del compromiso… Una película conmovedora para niños y gente grande. Y divertida, quizá la más divertida de todas. Animación de la que te deja maravillado. Eso es la magia del cine, seas pequeño o mayor. Y sí, esto de emocionarse con lo que le pase a unos juguetes era impensable antes de ‘Toy Story’. Pinocho no nos conmovía así. Como ya lleva cuatro entregas podría parecer una serie muy cara. Pero ‘Toy Story 4’ hay que verla en el cine, en una pantalla grande.

Una magnífica serie argentina

Imagen de la segunda temporada de 'El jardín de Bronce' pinit Hbo

Este mes de junio se ha estrenado en HBO la segunda temporada de ‘El jardín de bronce’. Puede usted empezar a ver la serie argentina si no lo había hecho ya. Tanto ‘Juego de Tronos’ impedía ver el bosque. La desaparición de una niña, eso tan manido, vale, pero bien hecho. Diferente.

‘El jardín de bronce’ es una ficción argentina con capítulos que acaban como los finales de temporada de ‘Falcon Crest’. Con ‘cliffhangers’, en todo lo alto. Moira es una niña de cuatro años que desaparece junto a su niñera en Buenos Aires cuando iban a un cumpleaños. Una búsqueda de años y giros sorprendentes.

Los padres, una policía y, sobre todo, un detective privado interpretado por Luis Duque que hace de Doberti, el mejor personaje. Una historia basada en la novela de Gustavo Malajovich. A los que disfrutaron de la primera, ya está aquí la segunda. Los que la desconocían, ya tienen nueva serie.

Madrid, 1936

Portada del libro 'Telefónica'. pinit D.R.

Ilsa Barea-Kulcsar (1902-1973) llegó a España en 1936 con su primer marido. Este marchó a Francia en 1938 y murió. Ella trabajó en la oficina de censura de la Prensa Extranjera, donde conoció al escritor Arturo Barea, con el que se casó y al que siguió en su exilio a Inglaterra.

Ahora, la editorial Hoja de Lata publica su novela ‘Telefónica’ (el edificio donde estaba la oficina de prensa durante la guerra). Esta novela testimonio, por primera vez en castellano, fue publicada por entregas en 1949 en el diario socialista vienés ‘Arbeiter-Zeitung’. Solo cuenta cuatro días, del 16 al 19 de diciembre del 1936. Madrid no ha caído.

Arturo Barea murió en 1957 e Ilsa escribe a su amiga Margaret Weedon: “Ese algo que nos había juntado instándonos a que hiciéramos algo de nuestra vida, me ha regalado 21 años en común. Al principio yo había pedido solo diez años, diez años de plenitud y amor, pero más tarde fui más codiciosa. A menudo, Arturo se burlaba de mi modestia anterior. Como decíamos los dos, nadie me puede quitar lo que he tenido. Ni lo que yo sé que ha tenido él. Es hermoso después de todo. Estoy agradecida”.

Maeve en los baños de ‘The New Yorker’

Portada del libro de 'Dublín a Nueva York' pinit D.R.

En España, de Maeve Brennan (Dublín 1917, Nueva York 1983) había obra publicada. ‘De visita’ (Lumen), ‘Las fuentes del afecto’ o ‘Crónicas de Nueva York’, ambas en Alfabia. Su traductora, Isabel Núñez, la mostró al público español en ‘Sinrazones del olvido’ (Icaria).

Isabel Núñez también es la traductora de ‘De Dublín a Nueva York’ (Malpaso), 536 páginas para disfrutar de la escritora irlandesa, una de las grandes del siglo XX. En ‘Harper’s Bazaar’ y en ‘The New Yorker’. Aquí hay ficción y realidad. Literatura de precisión exquisita sobre Vietnam, zapatos, ascensores o brócoli. Cuentos de infancia irlandesa, el lado ordinario de Nueva York, la mezquindad de la alta sociedad o el esnobismo del mundo cultural.

Esas imperdibles crónicas neoyorquinas de una mujer que acabó con depresiones, brotes psicóticos y vagabunda. El ‘New Yorker’ le ofreció alojamiento, pero ella prefería refugiarse en el lavabo de señoras de la revista y asustar al que entraba.

Más latidos culturales

- Juliette Binoche: de 50 a 24 años con red (social)

- Vida y excesos de Elton John