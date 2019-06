26 jun 2019

No se soportan y ayer quedó escenificado. Lydia Lozano y Mila Ximénez le robaron buena parte del protagonismo a la boda de Belén Esteban en 'Sálvame' -así pudo arruinar Diego Arrabal su exclusiva-. Porque precisamente era de eso de lo que iba a hablarse en el programa, pero la tremenda bronca que protagonizaron. con lágrimas y conatos de abandonar el plató, fue de las más duras que se recuerdan en la historia reciente del espacio de Telecinco.

La misma empezó antes incluso de que se sentaran delante de la audiencia. La dirección mostraba las imágenes de una Lydia víctima de un ataque de ansiedad que señalada a su compañera como la gran causante. Qué le dijo exactamente es un misterio, pero se quejaba amargamente de haber sido atacada y de que el resto de compañeros le rieran siempre las gracias. La única pista es que fue algo que sucedió durante la boda de Belén el pasado fin de semana.

"Pasa del ataque de histeria a luego no sucederle nada", aseveraba Mila, a punto de estallar y amenazar con coger el bolso -llegó a hacer ademán de ello- y largarse del plató. "Ella no me soporta, pero está muy bien", continuaba, ante la estupefacción del resto de presentes que se preguntaban por qué, si no pueden verse delante, hacían como que sí.

El huracán Mila había estallado: "No sé qué le pasa y me importa una mierda. Cuando alguien me hace algo, se lo digo a la cara". Era el momento en el que Jorge Javier Vázquez le preguntaba a Lozano, con ironía, si creía que Mila era la Dakota de 'Sálvame'. No se pronunciaba, pero sí dejaba caer que estaba haciendo un papelón de teatro. Ximénez se revolvía: "¿Vas a hablar tú de numeritos? Me parto y me troncho".

Mila, que sentenciaba que Lydia la saca de quicio, salía de plató con Jorge Javier detrás tratando de detenerla. Al final, el programa encontró una solución para que ambas pudiesen estar bajo los mismo focos esa tarde: poner un biombo que impidiera que se vieran mientras seguían participando en el espacio.

¿Serán capaces de volver a trabajar juntas? Porque la tensión fue máxima. Veremos. Pero lo que quedó de manifiesto es que no se pueden ver delante y que llevan fingiendo mucho tiempo. Puede ser el principio de una guerra pública encarnizada.

