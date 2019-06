14 jun 2019

Después de estallar en plató contra Marca Roca por Chelo García Cortés, Mila Ximénez derivó su discusión y enfado con otras de sus compañeras: María Patiño y Gema López. Con la primera asegura haber hablado y arreglado las cosas pero con la segunda la conversación tomó otro ritmo. Mila dice no arrepentirse de sus afirmaciones y no quiere encontrarse con Chelo hasta que salga (lo más tarde posible) de 'Supervivientes'.

"Yo ayer no lo pasé bien. Yo he venido hoy como si me hubiese pasado un camión de la basura por encima. Pero yo lo que sí voy a decir es que no voy a consentir que nadie tiene que decirme el discurso que yo tengo que hacer. A mí ayer se me dijo: "¿A ti qué te importa la relación entre Chelo y Marta?" y tenía que haber dicho: ¿A vosotros qué os importa la relación de Gustavo González y María Lapiedra que le habéis dado caña y cera durante años y son íntimos amigos? Aquí cada uno hace lo que le da la gana", comenzaba defendiéndose Mila después del enfrentamiento que tuvo el día anterior tras la tremenda confesión de Kiko Hernández de que Chelo García Cortés le había pedido 12.000 euros prestados.

"Cada uno tiene los sentimientos que tiene y yo no entro en los sentimientos ni relaciones de mis compañeros. Y si tanto quieren a Chelo y tan amigas son, a mí me hubiese gustado que le hubiesen defendido aquí en plató cuando ha tenido malos momentos, cuando se le ha minutado, cuando se le ha disfrazado, cuando la han visto llorar, a mí que la defiendan ahora yo sé que estuve en el momento en el que tuve que estar. Yo jamás lo habría contado. ¿Arrepentirme? Pues sinceramente no porque creo que a mí se me ha pagado con una expresión que no me gusta. La expresión era casi que yo era una cerda y que se lo iba a contar a Marta en el 'Deluxe'", comentaba Mila Ximénez muy dolida por lo que sus compañeros habían dicho de ella y especialmente por aclarar las cosas con Chelo, a quién asegura que estuvo ayudando en los peores momentos.

"Una vez dicho esto yo voy a seguir haciendo mi trabajo, voy a seguir dando mi opinión, y a partir de ahora, del concurso, por hacerle un favor a Chelo no voy a comentar absolutamente nada. Para mi propio beneficio, mientras más tiempo se quede ahí mejor para mí porque en caliente no me la quiero encontrar porque sino sí que me arrepentiría. Quiero que venga lo más tarde posible. Que Chelo siga su camino, que la señora Marta Roca siga su camino" zanjaba su declaración antes de decir explícitamente que había hablado con Gema y que su relación llegaba hasta esa discusión.

"Yo a Gema le dije anoche que no somos compatibles, que no somos amigas y que vamos a dejar de disimular. No nos soportamos", comentaba la colaboradora mientras el resto de compañeros intentaban quitarle la razón. Mila Ximénez se levantaba en medio del plató harta de que cuestionasen sus pensamientos y aludía a que nada iba a cambiar después de aquello. Hasta aquí su relación con Gema López.

