26 jun 2019

Dos años ha durado, de manera oficial, la relación de Pamela Anderson con el futbolista Adil Rami. Se acabó. Ha sido ella la que lo ha anunciado en su cuenta de Instagram revelando, absolutamente destrozada, el motivo por el que se ha llegado a esta situación: la doble vida que él ha estado llevado durante un año con ella y otra mujer.

La actriz ha usado una foto en blanco y negro junto al que ya es su ex de un momento en el que parecía que todo iba bien, confesando que ese descubrimiento de que estaba siendo engañada la ha llevado a abandonar Francia, porque no puede soportar el dolor. "Es difícil de aceptar", comienza uno de los textos más complicados que jamás haya escrito la que fuera todo un icono en los años 90.

Me ha hecho creer que vivíamos un gran amor"

"Los últimos dos años (o incluso más) mi vida ha sido una gran mentira. He sido estafada, me ha hecho creer que vivíamos un gran amor. Me siento devastada al descubrir que tiene una doble vida", se desahoga ante sus 'followers' la mítica intérprete de 'Los vigilantes de la playa'. "Solía bromear sobre otros jugadores que tenían novias en apartamentos cercanos al de sus esposas. Llamaba a esos hombres monstruos", prosiguen su desgarrador relato.

"Pero esto es peor, nos mintió a todos. ¿Cómo es posible controlar así las mentes y corazones de dos mujeres? Seguro que había otras. Es un monstruo", le devuelve el calificativo que él empleaba contra esos compañeros que hacían, según él, lo mismo que le ha hecho a Pamela. "Los narcisistas no cambian. Los sociópatas no cambian", sentencia muy contundente.

Lo hace justo antes de reconocer que Rami ha intentado recuperarla: "Lo ha intentado todo. Ha enviado flores, cartas... no las he aceptado. Se presentó en mi hotel, pero le echó el servicio de seguridad. Tengo un guardaespaldas porque me asusta. Me ha hecho daño y me ha amenazado muchas veces". Porque Anderson asegura que había intentado dejarle como 10 veces y él se lo había impedido.

Las advertencias de sus amigos sobre la inconveniencia de seguir adelante con el futbolista han resultado dolorosamente certeras. Ahora, Pam deja Francia para curar sus heridas lejos de ese "monstruos" y tratar de recomponer su vida.

