Inma Cuesta, que ha cumplido 39 años, ha publicado en su cuenta personal de Instagram un bonito desnudo que defiende su verdadera idea sobre los cuerpos, la naturalidad.

Frente a la polémica que rodeo a la actriz por las críticas que hizo acerca del photoshop que la realizaron para la portada de la revista dominical de 'El Periódico', este cumpleaños la actriz ha deseado ser más ella misma que nunca.

La actriz compartió un bonito desnudo en la playa que causó más que sensación entre sus seguidores. Bajo la publicación escribía: " Hoy cumplo 39 veranos, miro hacia dentro y hay una niña que sigue dando brincos de alegría por soplar su tarta de cumpleaños un año más, sigue teniendo unas ganas locas de compartir, de celebrar, de bailar encima de las mesas y cantar hasta quedarse muda. Quiere celebrar la vida y me abraza fuerte, y yo a ella también.No me sueltes, me dice. Nunca lo haría, le digo. Me quiero así... pequeña y gigante, tan frágil como invencible, imperfecta, contradictoria , llena de preguntas, aprendiendo y desaprendiendo y equivocándome mucho. Me quiero así, como en esta foto, salvaje y libre. Y sin miedo".

Han sido numerosos los mensajes de amor y cariño que la actriz ha recibido a través de la publicación. Compañeros y amigos como Bibiana Fernánez, Fernando Tejero, Rosi de Palma o Ana Polvorosa entre muchos otros, escribían bonitas palabras para la cumpleañera.

"Felicidades negra de mis cantares", decía Alex García. "Mi romancera gitana qué suerte poder compartir contigo le doy gracias a la vida. Feliz vida amiga", escribía Belén López.

¡Muchas felicidades Inma! Esperamos que sigas cumpliendo años tan bien como hasta ahora

