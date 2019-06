28 jun 2019

A sus 26 años, el barcelonés Aleix Puig se ha convertido en el ganador de la séptima edición de 'Masterchef' (TVE), un premio merecido y sin sorpresas para los seguidores del programa, ya que era el gran favorito.

Aleix acepta esta victoria con humildad, pero también siendo consciente de que la clave está en el espíritu de lucha y sacrificio que ha mostrado durante todo el concurso. Él mismo nos cuenta en conversación telefónica que de estos meses se queda "con la perseverancia y la superación", dice. "Si tienes actitud, eres perseverante y te quieres superar día a día, no hay límites". Y no hay duda que él la tiene.

El joven barcelónes, que trabajaba en el negocio familiar antes de entrar en el concurso, siempre ha querido formarse para ser chef. "Cuando llevaba año y medio haciendo formación de cocina ocurrió un problema familiary tuve que dejarlo y empezar a trabajar en las pescaderías de mi madre", contaba en su vídeo de presentación del programa. Ahora, tres meses y medio después de entrar en el programa, puede asegurar sin riesgo a equivocarse que 'Masterchef' (TVE) le ha cambiado la vida, y que esto solo es el principio.

Como parte del premio, el joven se formará en la Meca de la gastronomía en nuestro país. "Ahora tenemos el Basque Culinary Center, que me formaré durante ocho meses en Donosti, en la universidad. Por fin puedo decir que soy universitario. Y en cuanto salga imagino que habrá alguna formación extra en algún restaurante". Ofertas para ello ya tiene.

«El dinero se queda guardado en el banco hasta que arranque mi proyecto»

El propio Jordi Cruz le dijo ante las cámaras que podía pasar un año trabajando con él, pero su futuro aún está por descubrir. "Es un poco incierto, pero esa incertidumbre me gusta porque no soy mucho de tener todo cerrado", confiesa. De momento tiene planes para el verano. Empieza con el lanzamiento de su libro de recetas, que tendrá lugar el próximo 9 de julio y su primera estadía, en el restaurante de 'Masterchef' en Madrid, donde, además, el postre que creó para la final ya está disponible. Luego se irá de vacaciones con la familia, con su hermana y su madre, una figura fundamental en su desarrollo y en su trayectoria.

Le preguntamos si en esa agenda hay sitio para el amor. "¡Y tanto! Sé estar bien solo y para mí lo bueno de eso es que cuando viene alguien, solo suma. Porque no necesito estar con otra persona para estar mejor. Pero soy muy enamoradizo y si encontrara a la chica con la que compartir aficciones y pasarlo bien, claro habría sitio".

En el concurso no ha encontrado el amor, pero sí buenos amigos. "Valentín y Aitana son las dos personas con las que me llevo mejor, aunque Teresa también, de verla tanto tiempo, me ha caído genial", comenta sobre los otros finalistas. Y para los jueces y el equipo solo tiene buenas palabras. "Trabajan como 200 personas y hay gente que me llevo como amigos, porque son maravillosos".

Le pedimos que nos cuente que ha hecho con los 100.000 euros que son parte del premio que ha recibido. "El dinero se queda guardadito en el banco hasta que yo arranque mi proyecto", comenta.

Parece que ya tiene claro lo que quiere hacer, o al menos, sabe bien lo que no le gusta. "Soy muy autónomo, muy de trabajar para mí, y creo que trabajar para otro seguramente no sea una opción", confiesa. "Estoy intentando encontrar un hilo conductor entre chef privado y catering. Cocinar de cara a la pared no me gusta tanto, soy más de tratar con la gente, vengo de estar atendiendo en las pescaderías así que el show cooking me gusta". Veremos qué le depara el futuro, energías para afrontarlo no le faltan.

