28 jun 2019

Esta semana se ha polemizado mucho sobre la profesión de ‘paparazzi’, y sobre lo que es y no espacio público y propiedad privada. Muchos incluso se habrán familiarizado con el concepto ‘reventar una exclusiva’... vamos que muchas veces se les trata y maltrata como si fuesen ‘terroristas informativos’. No estoy de acuerdo. Para los que nos dedicamos a esto son parte fundamental del equipo. Créanme que yo hablo más con ellos que con mi redacción.

Se podrían hacer horas de televisión contando lo que han visto, fotografiado y muchas veces han guardado. Es un arte y una vocación a partes iguales. Los hay muy buenos y malos, como en todo. Casi siempre llevan razón en lo que dicen, porque tantas horas siguiendo a un personaje les autoriza como expertos en él. Pasan horas al sol y al frío, se disfrazan y sobornan para saber movimientos. Pero gracias a eso, luego nosotros llenamos las revistas de imágenes con las que informar y entretener al lector. Sino que, las ibamos a pintar.

Pero no son una ONG sino un negocio y han ganado mucho dinero, porque como en todo, hubo una época dorada, ahora también tocada por la crisis. Y seguro que a muchos les ha molestado que los pillen, pero de eso se trata. Cuando no hay foto, el famoso puede desmentir, pero intentar justificar un ‘morreo’ como el de la nadadora con el modelo diciendo que está desenfocada la foto, no cuela.

O hacer creer que el televisivo paparazzi quiere comerzializar con un material para reventar una exclusiva de una publicación de la que también vive, es no conocerle profesional ni personalmente. O ¿cuántos meses de seguimiento han costado las fotos de Albert y Malú (las mejor pagadas del año)?

A veces, créanme que el ‘paparazzi’ más peligroso está en el propio entorno y es el que filtra fotos e informaciones de ‘amigos’ famosos por unos euros o simplemente por envidia. Porque ¿a quién no le gusta salir en la foto? No se engañen; los que no quieren salir no salen y, a veces, hacen creer que no quieren, pero indirectamente lo piden. El día que no haya paparazzis estaremos muy aburridos.

Más confidencias

- Confidencias: les pasa factura

- Confidencias: el bodorrio