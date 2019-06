29 jun 2019

Mila Ximénez ha explotado. La colaboradora afirmó ante todos los espectadores que su compañera, Belén Esteban, no se fía de ella. Puede que se arrepintiese de haber hecho tales declaraciones pero, un día después, entre lágrimas, ha explicado lo sucedido.

Según sus declaraciones, se siente muy dolida con Belén porque, como ha afirmado, nunca traicionaría a ningún compañero a pesar de colaborar en varios medios: "Ayer hice un comentario que no fue con ira, simplemente me he dado cuenta de que no soy una persona de confianza para Belén. Esto me hace estar triste y dolida".

Envuelta en lágrimas, ha declarado tener una conversación pendiente con su compañera. "Lo que tenga que decirle a partir de ahora, va a quedar entre ella y yo", ha confesado. Es por eso mismo que ha tomado la decisión de no participar en la entrevista que Belén Esteban concederá a 'Sábado Deluxe'.

Parece que la situación le ha sobrepasado y ha tomado la drástica decisión de actuar de manera diferente a partir de ahora en 'Sálvame'. "Parece que soy el demonio de Tasmania, estoy harta de que se saquen mis malos tonos cuando todo el mundo grita", ha afirmado después de tener varios enfrentamientos con sus compañeros. "Se acabó, a partir de ahora voy a tener un perfil bajo", zanjó.

