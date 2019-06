30 jun 2019

No hay duda de la relación tan especial que tiene Alba Díaz con sus padres, Vicky Martin Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés'. Son muchas las ocasiones en las que la joven comparte tiernos mensajes en Instagram dirigidos a ellos. En esta ocasión el protagonista ha sido su padre, que acaba de cumplir 51 años.

"Claro ejemplo de un luchador, un hombre con las ideas claras desde que era un niño, valiente, constante, humilde, gracioso, buen amigo y mejor padre!", comienza diciendo, y añade: "Ha cumplido sus sueños, ha sacado adelante a mucha gente, ha dado lo mejor de si mismo sin pedir nada a cambio, nada lo que es NADA, siempre con una sonrisa y siempre con la verdad por delante!".

También ha confesado lo afortunada que se siente por tener la familia que tiene: "Cuando alguien me dice que tengo suerte de tener los padres que tengo, tiene razón, no hay nadie como ellos, no hay nadie como tú".

"Te quiero con todas mis fuerzas papa! Gracias por acompañarme en el camino y enseñarme a vivir!", termina diciendo en esta dedicatoria que ha acompañado de una preciosa imagen.

