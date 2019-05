27 may 2019

En sus redes sociales se muestra segura de sí misma. Viaja, se hace fotos y las comparte con todos sus seguidores. Alba Díaz se estrenó en enero como modelo de pasarela en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, un proyecto con el que se sintió muy orgullosa, y con el que comenzó a adentrarse más aún en la moda, un mundo ligado a su madre, Vicky Martín Berrocal.

Pero no todo es oro lo que reluce. Alba decidió abrirse con todos sus seguidores y, tras uno de sus entrenamientos deportivos, confesó algunas sombras que le han perseguido durante bastante tiempo: los complejos. "Sé que es una época complicada para muchos porque llega el verano, lo sé porque yo he pasado por eso. No he estado bien conmigo misma. Ha habido veranos que me ha costado bañarme y ponerme en bañador", aseguraba.

La 'influencer' contaba lo mal que lo pasó durante bastante tiempo debido a su aspecto físico, pero que, con ayuda de sus amigos, familiares y fuerza de voluntad, ha conseguido deshacerse de los malos pensamientos. "Se pasa fatal. Al final, la sociedad puede decir misa, cada uno tiene que ser feliz con su cuerpo y, si queréis entrenar para manteneros, para adelgazar, hacedlo, pero todos somos diferentes. Cada uno es diferente, cada uno tiene su cuerpo y es de una manera. Yo quiero que esa gente no se sienta insegura porque al final es una pérdida de tiempo. Solo hay una vida y hay que aprovecharla", explicaba. Con este mensaje, la hija de 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal quería ayudar a todas aquellas personas que en este momento están pasando una situación parecida, donde la inseguridad y los miedos asoman constantemente por la puerta: "Olvídate de lo que digan. Si tienes tus curvas, quítate el vestido en la playa y di: aquí estoy yo".

Así, este ha sido unos de los métodos con los que Alba se ha comenzado a sentir mejor consigo misma: entrenando. "Yo este año, antes de verano me he intentado poner las pilas. Ayer por la noche estaba viendo la tele, me entró el atracón, me fui a comer un bol de cereales y dije: todo el entrenamiento para nada. Pero no, para nada, no. Yo siempre voy a seguir comiendo, me gusta la comida. Como y devoro, soy grande de cuerpo, de hueso. Peso, no soy delgada y estoy orgullosa", contaba a sus 'fans', asegurando que sabe que tiene "sus curvas, su pecho y su culo". "La gente que no es tan delgadita y tiene sus curvas tiene que estar orgullosa", confesaba, poniéndose en el lugar de aquellas personas que pueden pensar diferente, contaba que "cada uno tiene que ser como es porque la gente vale más por su persona".

