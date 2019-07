1 jul 2019 sara corral

Mery Turiel, una de las 'influencers' más relevantes del panorama actual, nos sorprendió hace poco con el que es su nuevo amor, Santiago Silva. Desde que hicieron publica la noticia, ambos han desplegado su amor por las redes sociales mostrándole a sus seguidores lo felices e ilusionados que están.

Este sábado, durante la boda de Rocio Osorno, amiga de Mery, esta compartió una fotografía de película de ambos a la que añadió un emotivo texto que ha enamorado a todos sus fans.

La 'influencer' escribía en el pie de foto: "Gracias por entender mi mundo (que no es fácil), apoyarme y ayudarme en todo. Una vez me dijiste que te había ayudado a apreciar las cosas y a disfrutar de lo más sencillo. Tú me has enseñado que querer a alguien puede ser fácil, sin dramas ni toxicidades y siempre estaré agradecida contigo por eso. Viva el amor, contigo".

Por su lado, Santiago compartió la misma instantánea donde publicó: "Que yo por ti voy, si hace falta, hasta Sevilla. Porque no necesitamos nada más que a nosotros. Siempre estaré para ayudarte a tirar de tu vestido."

La pareja disfruta de uno de los momentos más dulces de su relación, y eso está a la vista de todos. "En las fotos pilladas es donde se muestra la realidad sin trampa ni cartón. Y así somos, entre tanto caos y desastre siempre buscamos encontrarnos", decía Mery de su relación.

¡Enhorabuena pareja!

