2 jul 2019 Kamila Barca

Cuando entrar en Twitter te das cuenta que, al menos hasta que pase la boda y todo sea más rutinario, Sophie Turner y Joe Jonas son la pareja del momento. Y, ¡por fin!, se han dado el "sí, quiero" en un castillo al sur de Francia con todos sus amigos y familiares.

Las fotos que se han colado en las redes sociales o en los grandes gestores de imágenes no son menos impresionantes que la pareja. Si todavía no has leído un "quédate con quién te mire como Joe Jonas mira a Sophie Turner" es porque todavía estás muy fuera de la revolución que están causando estos dos en Twitter o Instagram.

Si lo que más te inquieta saber es cómo iba la novia, puedes esperar todavía un poco más. La que fue uno de los personajes más importantes de 'Juego de Tronos', Sansa Stark, ha sido más precavida que el novio.

#SophieTurner#JoeJonas



Anoche se celebró la cena de ensayo en el restaurante La Mirande, en Avignon.



Los invitados acudieron de blanco mientras Joe y Sophie fueron vestidos de rojo.



Entre ellos podemos ver a Kevin y Danielle, Priyanka y Maisie y su novio, Reuben. pic.twitter.com/IelaAk2lfj — 《Previously PINK》 (@PreviouslyPinks) 29 de junio de 2019

Eso sí, en la cena de ensayo o en la pre-boda estaba impresionante y siguiendo su estilo muy minimalista. ¿Te imaginas cómo será su vestido de novia?:

El castillo elegido por la pareja para celebrar su unión que ya tuvo lugar por sorpresa en Las Vegas, fue Chateau de Tourreau, en la Provenza. Nada más y nada menos que una mansión de 1612 y cuyo valor por noche estimado son 5.500 euros. Lo normal. Tiene una piscina infinita, jardines y la capilla donde se dieron el “sí, quiero”.

No sé si ser Joe Jonas para estar casado con Sophie Turner o Sophie Turner para estar casada con Joe Jonas. — Hiddleston. (@gotmxrvel) 29 de junio de 2019

Aunque ella no se ha dejado ver, Joe Jonas sí. El novio eligió un sencillo traje de color negro, y camisa y pajarita negras también. Resaltaba el ramillete de la solapa de su chaqueta que era lo único que tenía color. En el posado se puede ver a su familia y a los que recientemente también celebraron su unión durante semanas: Nick Jonas y Piyanka Chopra. ¿Compararán sus bodas? ¿Conseguirán resumir en unos días lo que hizo su hermano en semanas? Igual de especial va a ser a la altura de los gustos de cada uno. Y, ahora sí que sí, ¡ENHORABUENA!

Fotos de la boda de Sophie Turner y Joe Jonas pinit GTRES

Las imágenes de la boda de Sophie Turner y Joe Jonas. pinit GTRES

