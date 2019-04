23 abr 2019

Sophie Turner tiene una vida aparentemente perfecta: un papel protagonista en la serie más vista de la historia -'Juego de tronos'- y planeada una boda de ensueño con Joe Jonas. Pero no todo es lo que parece, pues la actriz tuvo una temporada bastante mala, en la que su autoestima estaba por los suelos y no era del todo feliz. ¿La culpa de esto? Los 'haters', esas personas que criticaba cada uno de sus pasos.

Fue en el programa estadounidense 'El show del Dr. Phil' donde Sophie Turner concedió su entrevista más sincera. La actriz confesó que los malos comentarios que recibía en Instagram tuvieron más repercusión de la que hubiera querido, muchos de ellos debido a su peso y algunos tachándola, incluso, de mala profesional. "Simplemente me lo creía. Decía: 'Sí, tengo granos. Estoy gorda. Soy mala actriz' Iba a vestuario un montón de veces a pedirles que me estrechasen aún más el corsé. Me volví muy crítica conmigo misma", confesaba.

La actriz estaba sumergida en una depresión que solo le daba ganas de llorar, ni siquiera quería trabajar pues, asegura, "no había nada que quisiera hacer". Además, según contaba, su trabajo como actriz le hizo crearse su propio mundo, sin ganas de ver a sus amigos y alejada de su familia. Una soledad que hizo empeorar a la intérprete, que incluso, aunque no se ve capaz, pensó en el suicidio.

Pero parece que todo cambió cuando Joe Jonas, con quien se casará este verano, apareció en su vida. "Cuando alguien te dice cada día que te quiere, te hace pensar de verdad a qué se debe y te hace quererte a ti mismo un poco más", confesaba ilusionada.

