3 jul 2019

Raquel Bollo está harta de que se siga sacando el tema del embarazo de su hija Alma en los medios de comunicación. Gustavo hace unos días contaba que ella estaba intentando vender una exclusiva y por eso no lo había dicho en 'Sálvame'. Sin embargo, la colaboradora dejó bien claro que su hija quiere estar en el anonimato como hasta ahora y no pensaba vender nada de su vida.

Ella le amenazó y le dijo que si había que interponer demandas se interpondrían. Gustavo González apenas pudo defenderse y ha esperado a recopilar las pruebas necesarias para demostrar que Raquel Bollo "miente" cuando dice que sus hijos jamás han sido portada o han vendido su vida. Ellos no, pero ella sí que lo ha hecho.

"Somos esclavo de nuestras palabras y nuestra actitud. Es cierto que no pude explicar el otro día que cada uno limita su intimidad como quiere. Yo no puede decir que sea mejor o peor. Entonces: Raquel Bollo habla de intimidad. Y cuando veo estas portadas de Raquel Bollo con sus hijos, entiende que esto no es coherente. ¿Esto qué es? Quiero que me respondas a estas portadas con tus hijos. Yo a mis hijos no les he expuesto jamás", le decía a la colaboradora enseñando las pruebas de las portadas de las diferentes revistas y mientras ella salía del plató y se iba enfadada por volver a retomar la conversación sobre la privacidad de su hija.

"Mira: "Raquel Bollo celebra la Navidad con sus hijos", "Raquel Bollo nos abre su casa y su corazón" y sale con sus hijos. 4 portadas más las que ha habido. Y ahora te vas a demandar a quien quieras que las demandas se ponen y se ganan. Y si eres de verdad tan respetuosa con la justicia la tienes que asumir y acatarla", insistía el colaborador que se encontró también con la respuesta de la gran amiga: Belén Esteban.

"Su madre saca a sus hijos pero su hija tiene 19 años y todavía no la ha visto en exclusiva vendiendo su vida. ¿Te queda claro?", insiste Belén Esteban y Raquel Bollo que casi le da la vuelta a todo el plató mientras huye de Gustavo, le vuelve a amenazar con otro tema serio de justicia: "Si tú estás siguiéndome me estás acosando. Yo no quiero hablar pero sigue". La cosa no pinta nada bien entre Gustavo González y Raquel Bollo.

