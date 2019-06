28 jun 2019

Raquel Bollo ha perdido los nervios en el plató de 'Sálvame' por el bombardeo de noticias sobre el embarazo de su hija Alma que nunca ha querido salir en televisión. Ante la situación exige respeto y lo único que quiere es que se trate con seriedad. A Raquel Bollo no le vale un "me dijeron" y menos que no cuenten con ella para dar ciertas noticias. Ha explotado y ha dicho de todo a los que hablan de su hija.

Una niña de 19 años que hasta hoy no ha hablado" Raquel Bollo

En un principio era Gustavo González el que explicaba de dónde había salido toda la información: "Yo lo que digo es que me cuentan primero que va a hacer la boda. Segundo: las cosas que han sucedido entre madre e hija que no voy a contar. Tercero: me cuentan que hay una conversación entre ellas en las que se plantean la posibilidad de vender esa exclusiva. Le he preguntado a Raquel Bollo y lo niega".

Pero Raquel, que estaba en su sitio callada y escuchando no pudo aguantar más y terminó montando en cólera por defender a su hija que en medio de esta tormenta intenta terminar de sacarse sus estudios.

Raquel Bollo enfadada en 'Sálvame' carga contra todos los que hablan de su hija Alma

"Estáis diciendo "qué pasó" y la gente se va a creer que cogí a mi hija y la arrastre. Yo hablo tanto con mi hijo como con mi hija cada vez que hay algo que he tenido que reñirles. En un momento dado tener la mano larga cuando eran más chicos, sí señores, conmigo lo han hecho y no ha pasado nada, y aquí estoy con mucha educación", empezaba zanjando esa supuesta conversación que dicen que tuvo con su hija sobre el embarazo, la exclusiva y las noticias. "Y cuando yo le he tenido que reñir a mis hijos y decirles esto no me gusta esto no está bien se lo he dicho y lo he hecho".

"Llevamos 3 días hablando de Alma y Alma hasta los 19 años no ha hablado en ningún sitio. Eso no se está respetando. Es una realidad. Que ella dentro de tres meses decide salir ahí y la machacáis, machacadla", decía mientras sus compañeros le rectificaban que no se trataba de machacarla.

Va a demandar lo que tenga que demandar" RAQUEL BOLLO

"Hay un momento donde es normal que yo me ponga así pero no por tu información – le dice a Gustavo González – sino porque aparte de que se trabaje y yo entienda y respete vuestro trabajo hay una cosa que se llama corazón y humanidad. Ante algo así lo único que esperaba. Y así lo he dicho porque soy correcta. Lo único que yo esperaba era un llamarme aparte y decirme "Esto se va a hacer. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo se puede hacer menos daño?" Porque te lo vuelvo a repetir, una niña con 19 años que hasta hoy no ha hablado", zanjaba muy enfada, de pie y gritando en medio del plató de 'Sálvame’'

Para más, si le faltaba poco a Gustavo González y todos los medios de España, ha habido una clara amenaza: "A partir de ahora la persona adecuada hará así (y coge su teléfono móvil) y hablará con el abogado y va a demandar lo que tenga que demandar. Y si me tengo que volver a ir para que mi hija siga en su lucha de que la dejen en paz… Aunque yo trabaje aquí nuestros hijos no pertenecen a lo mismo".

