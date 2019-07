4 jul 2019

Llevaba varios meses con la salud delicada y esta noche, Arturo Fernández fallecía a los 90 años. La encargada de dar la información a 'La Nueva España', era su mujer, Caren Quesada. Una noticia que ha dejado una enorme consternación entre el público, pero también entre compañeros de profesión y famosos en general.

Una de las primeras en mostrar su pena en las redes sociales era Paula Echevarría, asturiana como él y colega de escena. "Siempre me gustó la gente con carisma, y eso a ti Arturo, te sobraba! Buen viaje Chatin!", escribía junto a una imagen del eterno galán de nuestra interpretación.

Juncal Rivero decía morirse "de la pena", porque Arturo debería "ser eterno". Junto a una foto en la que aparece con él, en una escena de teatro, le dedicaba un extenso y sentido texto.

"No nos conocimos, pero lo admiraba... No nos abrazamos, pero lo respetaba... No supe si sabía de mi obra, pero disfruté de la suya... No murió porque los únicos no mueren... Sólo ha hecho un cambio de dirección... Porque no nos encontramos,pero nos encontraremos... DEP Don Arturo Fernández", publicaba en su Instagram la cantante Rosana.

Otros rostros de la política -de uno y otro signo-, la intepretación o el humor, le dedicaban estos mensajes en Twitter, empezando por el líder de Ciudadano, Albert Rivera, y siguiendo por Pablo Iglesias, cabeza de Podemos.

Qué noticia tan triste el fallecimiento de Arturo Fernández. Nos deja un gran actor, muy querido por los españoles, una de las figuras más relevantes de nuestro teatro, cine y televisión. Mis condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. DEP. https://t.co/QT4A5DA4im — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 4 de julio de 2019

Conocí a Arturo Fernández haciendo de extra en una serie suya (pedían chicos con el pelo largo para hacer de comensales de figuración en un restaurante vegetariano) Fue amable y muy majo con nosotros que estabamos allí por 5000 pelas. Abrazo a la familia y amigos. Descanse en paz — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 4 de julio de 2019

Ha muerto Arturo Fernández, mi chatín favorito. Lamento no haberle dado más abrazos cuando pude. Mis mejores recuerdos, con mi sentimiento. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 4 de julio de 2019

Se nos ha ido Arturo Fernandez actor intemporal que sabía sacarnos una sonrisa. Descansa en paz "chatín". #ArturoFernandezpic.twitter.com/q3q0UFYVpV — Luis Merlo (Oficial) (@luismerlo_actor) 4 de julio de 2019

“ - Pero chiquilina, ¿que le voy a hacer?”

Recuerdo imitarte sin parar durante mi infancia.

Buen viaje, compañero. pic.twitter.com/H6DB3zdOLD — Sara Sálamo (@SaraSalamo) 4 de julio de 2019

