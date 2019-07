4 jul 2019

Susanna Griso se levantó y se fue del plató en medio de la emisión de 'Espejo Público'. A la presentadora le acababan de dar una terrible noticia y salía corriendo. ¿Qué había pasado? Su hermana Montserrat había fallecido, de manera repentina, como consecuencia de un infarto. De eso hace casi una semana.

Griso ha querido romper su silencio después de que la hayamos visto abatida en el funeral. No ha sido delante de esa audiencia fiel que tiene cada mañana en Antena 3, sino que ha utilizado Instagram, una vía de desahogo muy socorrida y ante la que no tienes que dar más explicaciones si no te encuentras con fuerzas o, simplemente, no te apetece.

"'Tú sigues siendo nuestra. No puedes ni pensar en retirarte. Nadie te da permiso para hacerlo. Es lo que te decía, tú no te vas de aquí de ningún modo'. Amores vivos, amores muertos, de Antonio Garrigues Walker", ha escrito al lado de una imagen de su hermana sacada de un álbum familiar.

Susanna, que es la menor de siete hermanos, ya recibió un duro golpe de la vida en noviembre de 2017, cuando falleció su madre, Montserrat Raventós, dos años después de haber sufrido un ictus. Un revés que la dejó muy tocada durante tiempo.

Porque ella siempre ha hablado de lo importante que son para ellos los suyos. "Mi familia es un gran pilar. Incluso a mi hija Mireia le puse el nombre de mi hermana. Además soy tía abuela. Tengo 10 sobrinos nietos. Son hijos de mis sobrinos", dijo hace un tiempo en una entrevista con 'LOC'.

