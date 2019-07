4 jul 2019

Intuíamos que la guerra iba a tener más batallas y no nos equivocábamos. Pamela Anderson y Adil Rami han entrado ya en un bucle por demostrar ante la opinión pública cuál de las dos versiones sobre la ruptura es la real. Porque ella sostuvo en una publicación en Instagram, en esa en la que daba a conocer que lo suyo se había acabado, que él había ejercido la violencia física contra ella.

El futbolista, por su parte, decidió defenderse, por la misma vía, negando que las palabras de su ex fuesen ciertas. Es más, subrayaba que su compromiso con las organizaciones que luchan contra la violencia de género, seguía siendo el mismo. Y recalcaba que, cualquiera que le conociera bien, sabía que esa no era su forma de ser.

Pamela no piensa quedarse quieta ni callada, ni dejar que la tomen por mentirosa. La modelo y actriz ha recurrido a su página web para enseñar al mundo, con un vídeo, las lesiones que le provocó en las manos y el parte médico que indica la gravedad de las mismas. Asegura que necesitó medio año de tratamiento para recuperar la movilidad, sobre todo en la derecha.

"Cuando me aplastó las manos, especialmente la derecha, hasta que rompérmelas, estuve seis meses antes de ir al doctor. Le dije que sentía como si fuera artritis -así que esto es lo que anotaron: no podía decir al doctor que había sido él el que me hirió-", comienza Pamela antes de continuar: "Aunque sí se lo conté a su hermana y al conserje del Olympique de Marsella, que me sonsacó lo que realmente ocurrió. La hermana me acaba de decir que sea paciente. Que estaba cambiando. No podía escribir o abrir una botella sin dolor".

"Me lastimó de un modo que no se pudiera ver. Agarrándome bruscamente, intimidándome, sosteniéndome con su fuerza física. No dejándome ir. Quitándome las llaves de mi coche para que no me pudiera mover", explica Anderson cómo eran esos presuntos episodios de violencia doméstica.

También hace una descripción del futbolista como un obseso de los celos: "Las mentiras solo eran una pequeña parte de sus tácticas de control. Yo no tenía 'permitido' ir a ningún lugar en el que hubiera hombres. Obviamente eso era imposible así que siempre estaba enfadado, tenía que grabar todo lo que hubiera a mí alrededor, siempre: los coches, las habitaciones de hotel, la mesa de las cenas a las que iba, pero nada era suficiente. Él siempre seguía. Ahora mis sentimientos se confirman. Las personas que son extremadamente celosas son normalmente las que son infieles".

Este es el parte médico que ha compartido Pamela Anderson con las lesiones provocadas por Adil Armil, presuntamente. pinit d.r.

También tiene respuesta directa a la defensa que ha hecho el defensa del Olympique de Marsella: "Ahora él está negando cualquier abuso. Tal vez no entiende lo que es el abuso. No es mi intención hacerle daño. Solo está enfadado porque la gente lo sepa. No le preocupa haber hecho algo malo. No tiene ni idea de lo que es la violencia doméstica. Parece que no es consciente de que el abuso emocional también es violencia.

Y advierte que, tras la ruptura, han seguido las amenazas: "La semana pasada me amenazó con romperme las piernas. Y luego dijo: 'Porque no yo maltrato a las mujeres. Tienes suerte. No eres un hombre".

"Todavía no me ha explicado nada mientras me está llamando desde múltiples números y me envía diariamente muchos e-mails. Quiere que regrese a Francia para que podamos hablar y me dijo que tiene pruebas de todo. ¿De qué? No gracias. Finalmente ha aceptado a devolverme mis pertenencias. Y Zuzu -su perro- está a salvo con un amigo que está preparando que vuele de regreso a casa conmigo", concluye, explicando cómo está la situación entre ellos en estos momentos.

