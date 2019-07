8 jul 2019 corazón

Irene Rosales ha estado en el punto de mira durante los últimos días. ¿Por qué? Los 'haters' comenzaron a comentar en una foto en bikini de la madre de dos, y se hizo la polémica.

En la fotografía se veía a Irene en bikini disfrutando de un día de playa. Tras subir la instantánea, algunos de sus seguidores comenzaron a preguntarle si estaba embarazada otra vez. La mujer de Kiko Rivera tomó sus 'stories' para desmentirlo.

"No, no estoy embarazada. Estoy delgada pero no tengo un vientre totalmente plano y tampoco abdominales. Pero tengo que deciros que estoy muy feliz con mi cuerpo y con que esté lleno de salud, pues lo demás la verdad es que me importa bien poco". Así cerraba el debate Irene, pero como una imagen (o dos) vale más que mil palabras, decidió que la mejor manera de 'callar' a los que la critican por ir en bikini es subir fotos luciéndolo y demostrando que está muy orgullosa de su cuerpo.

Solo podemos decir: ¡Bravo!