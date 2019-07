5 jul 2019

Estamos inmersos en pleno verano y, con él, llegan las fotos de nuestros famosos en bikini y traje de baño -como Sergio Ramos y Pilar Rubio-. Unas imágenes que sirven para presumir de su cuerpo... y para que los usuarios de las redes den rienda suelta a su crueldad y al hipotético derecho de cargar contra todo lo que se mueve. Una de las últimas en experimentarlo ha sido Irene Rosales.

La mujer de Kiko Rivera colgó una imagen en bikini en la playa con un texto de mero acompañamiento: "Eterno verano". Sin nada más. Sin nada aparente que pudiera invitar a la crítica o al comentario que pudiera ser dañino. Y, sin embargo, hay quienes han encontrado el resquicio para sacarla de sus casillas.

¿Qué ha pasado? Que algunos han considerado que tiene demasiada barriga y que, por lo tanto, está embarazada. Como lo leen y aunque parezca increíble después de mirar una y otra vez esa instantánea que pueden ver nuestras lectoras arriba.

Estoy muy feliz con mi cuerpo y con que esté lleno de salud"

Así que ella ha decidido salir al paso de los rumores antes de que la bola se haga más grande y ha colgado un vídeo en sus 'stories' en la que desmiente la noticia. Aunque ya había algún que otro 'follower' que decía no ver por ninguna parte ni el más mínimo indicio de que estuviera esperando otro bebé.

"No, no estoy embarazada. Estoy delgada pero no tengo un vientre totalmente plano y tampoco abdominales. Pero tengo que deciros que estoy muy feliz con mi cuerpo y con que esté lleno de salud, pues lo demás la verdad es que me importa bien poco", manifestaba. Fin del debate.

