8 jul 2019 corazón

Miguel Ángel Silvestre es uno de los actores que más activos se mantienen redes sociales. Cuenta su día a día en sus stories, y a través de las publicaciones de Instagram, explica y cuenta sus sentimientos y las anécdotas que le marcan.

Hace seis meses, Miguel Ángel voló a Madrid para pasar unos últimos momentos con su familia, momentos previos al fallecimiento de su padre. El actor, que disfruta mucho de su familia y que siempre ha tenido una relación muy estrecha con ellos, ha querido hacer una reflexión sobre la ausencia de su padre

"Hoy he tenido el acto reflejo de llamar a mi padre. Hace ya 6 meses que murió, ha sido un acto reflejo", así comenzaba el actor el texto en el que demuestra que su padre es una parte fundamental de su vida y que no hay día que no lo recuerde.

El mensaje seguía, "Ojalá pudiera disfrutarle un poco más. Alguna conversación o algún concierto de jazz. Era una de las cosas que a él le gustaba que hiciéramos juntos. Sus consejos eran mejor de lo que pensé en su día, y ahora me doy cuenta. Si pudiera tener 5 minutos más con él diría 'Gracias papá, tenías razón, ahora lo puedo ver".